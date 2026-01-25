台北生活成本「超越東京」！資料庫揭亞洲最貴城市是它



▲台北市生活成本高。圖為台北101。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳美依／綜合報導

外國資料庫Numbeo最新資訊顯示，台北市的生活成本指數為54.7，在亞洲位居第15名，超越東京、上海、北京等城市。

台北居大不易 另外2都也上榜

台北市的生活成本指數為54.7，位居全球第246名、亞洲第15名。雖然低於香港（75.2）、首爾（68.2）、杜拜（61.8），卻高過東京（54.2）、卡達首都多哈（49.7）、大阪（43.5）、雅加達（40.6）、上海（38.8）、北京（38）、吉隆坡（37.4）。

除了台北市，新北市生活成本指數也有51.1，位居全球第266名、亞洲第19名。台中市則以47.6位居全球288名、亞洲第25名。



▼在亞洲地區，雙北的生活成本指數名次。點圖可放大。（圖／翻攝numbeo.com）

全球最貴是這國 前5名全包了

綜觀全球排名，生活成本指數最高的前5名都在瑞士，依序為蘇黎世（118.5）、日內瓦（116.5）、巴塞爾（112.4）、洛桑（111.5）與盧加諾（110.1）。

此外，紐約市以生活指數100排名全球第7，舊金山以97.6位居全球第10，倫敦也以87.5被列在全球第15名。

如果單看亞洲，生活成本指數最高的是以色列特拉維夫（91.4），接下來第2至5名依序為新加坡（87.7）、以色列拉馬特甘（83.7）、以色列耶路撒冷（83.0）、以色列海法（80.0）。

▼Numbeo匯集全球近500座城市的生活成本資料。（圖／翻攝numbeo.com）



Numbeo是什麼？



根據官方網站，Numbeo是全球最大生活成本資料庫，也是「一個集結全球群眾智慧的生活品質數據資源平台」，針對生活成本、房價指標、民眾感知犯罪率、醫療保健品質、交通品質等各種其他關鍵數據提供詳細資訊。

至於最新公布的「2026年各大城市生活成本指數」，則匯集了全球479座城市數據。