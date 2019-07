印度登月任務「倒數56分突喊卡」！　ISRO證實發現技術問題

▲ 月球飛船二號登月計畫的目標主要在月球表面,收集水分、礦物等資料,並測量月震。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者詹雅婷/綜合外電報導

在人類登月50周年即將到來之際,印度挑戰晉升全球第4登月國,但原定「月球飛船二號」15日凌晨升空的計畫已於發射倒數第56分鐘臨時喊卡。對此,印度國家太空研究組織透過推特證實,發射載具系統出現技術問題,將於稍晚公布最新的發射時程。

綜合BBC等外媒報導,印度「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)耗資1.5億美元(約新台幣46億元),原定當地時間15日2時51分在印度東岸的斯利哈里柯塔太空中心(Sriharikota space station)發射。依照先前計畫,若月球飛船二號順利升空,搭載的探測車將在9月6日登陸月球南極區域,不但讓印度晉升為全球第4個登月的國家,也能搶下史上第一國能在該處降落太空船的名號。

只不過,就在發射倒數56分24秒時,升空計畫臨時喊卡,儘管當時液態氫燃料已填充完成。印度國家太空研究組織(ISRO)提到,發射載具系統出現技術問題,「作為預防措施,今天月球飛船二號的發射已取消,稍晚將公布最新的發射時程。」

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.