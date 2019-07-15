印度登月任務「倒數56分突喊卡」！　ISRO證實發現技術問題

▲ 月球飛船二號登月計畫的目標主要在月球表面，收集水分、礦物等資料，並測量月震。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者詹雅婷／綜合外電報導

在人類登月50周年即將到來之際，印度挑戰晉升全球第4登月國，但原定「月球飛船二號」15日凌晨升空的計畫已於發射倒數第56分鐘臨時喊卡。對此，印度國家太空研究組織透過推特證實，發射載具系統出現技術問題，將於稍晚公布最新的發射時程。

綜合BBC等外媒報導，印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）耗資1.5億美元（約新台幣46億元），原定當地時間15日2時51分在印度東岸的斯利哈里柯塔太空中心（Sriharikota space station）發射。依照先前計畫，若月球飛船二號順利升空，搭載的探測車將在9月6日登陸月球南極區域，不但讓印度晉升為全球第4個登月的國家，也能搶下史上第一國能在該處降落太空船的名號。

只不過，就在發射倒數56分24秒時，升空計畫臨時喊卡，儘管當時液態氫燃料已填充完成。印度國家太空研究組織（ISRO）提到，發射載具系統出現技術問題，「作為預防措施，今天月球飛船二號的發射已取消，稍晚將公布最新的發射時程。」

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. — ISRO (@isro) July 14, 2019



印度太空研究組織主席斯凡（K Sivan）提到，此次任務是有史以來最複雜的太空任務。在「月球飛船二號」任務當中，印度使用該國最強大的地球同步衛星載運火箭馬克3號（GSLV Mk-III）發射升空，而「月球飛船二號」則分為3大部分，包括軌道飛行器、月球登陸器和探測車。

事實上，此次太空任務有近1000名工程師及科學家參與。值得一提的是，這是印度太空研究組織首度由女性領導登陸月球計畫，由凡尼薩（Muthaya Vanitha）指揮，駕駛太空船的任務則由卡里達（Ritu Karidhal）負責。