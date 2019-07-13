修到一半「起落架艙門突關上」　22歲飛機檢修員頭遭夾當場慘死

▲印度香料航空日前發生嚴重意外，檢修員被液壓艙門夾住頭部，當場慘死。（圖／Facebook／FlySpiceJet）



國際中心／綜合報導

印度香料航空10日凌晨發生一起嚴重意外，22歲的實習檢修員潘迪（Rohit Pandey）在加爾各答機場的停機坪進行故障飛機進行檢修時，被飛機起落架的液壓艙門夾住頭部，導致他當場慘死。詳細事故原因為何，有待警方進一步釐清。

綜合印度媒體報導，香料航空發言人指出，事發當時，潘迪正在對飛機進行維護工作，但液壓艙門卻意外關上，將潘迪夾在門縫。加爾各答機場主任巴塔查亞（Kaushik Bhattacharya）表示，事故發生在11日凌晨1點43分左右，當時潘迪正在檢修一架「起落架出現問題的龐巴迪Q400飛機」，但起落架的液壓艙門突然闔上，導致潘迪閃避不及，被活活夾住。

消防員接獲報案，立刻到場，鋸開艙門救下潘迪，但當時潘迪「已失去呼吸心跳，不久後被宣告死亡」。

▼潘迪的頭部被夾在起降架的液壓艙門中。（圖／Twitter／@UMAIR000594）



由於潘迪仍屬於實習檢修員，他的家屬得知死訊後，立刻質疑是「有人怠職」，應該有一名主管、一名助手會與潘迪一同工作，為何當時只有潘迪一人在進行檢修作業。有飛機工程師認為，機門突然關上可能與潘迪沒有安裝「防止門板關上的安全鎖」有關。

對此，機場警方表示，目前已提出「非正常死亡」的上訴，試圖了解究竟是技術性問題或是有人怠職而發生事故。據了解，潘迪是香料航空工程和維修部的員工，3個月前才從孟買搬到加爾各答工作，死前與姨媽同住。

一名不願具名的資深機廠員工透露，發現潘迪被困在艙門的，是一位在機場工作的司機，「我們在這個機場工作近20年，卻從來沒有聽過這樣詭異的事故。」

對於這場意外，香料航空發言人說，公司對此感到相當遺憾。至於詳細事故原因為何，有待警方進一步調查。