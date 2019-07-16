蝦皮買白皙爆乳女友！一到貨「隔壁大嬸亂入」　超商妹子笑爛...老司機揭真相

▲原以為「未來女友」臉蛋清純魅惑，身材火辣誘人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

一名網友今發文表示，朋友之前在蝦皮訂購矽膠女優娃娃，等貨寄到超商後，興奮的他立刻現場驗貨，沒想到原本性感誘人的模樣，竟變成詭異的大頭佛，讓他錯愕到不行，而目睹的女店員也不禁狂笑。

男網友在「爆廢公社二館」分享朋友遭遇，當初朋友看到蝦皮上的商品照片，忍不住下單購買，只見「未來女友」擁有白皙臉蛋、精緻的五官，一雙水汪汪大眼很是勾人，不僅如此，前凸後翹的纖細身材，更讓老司機們血脈賁張。

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苦主好不容易盼來女友，甚至直接在超商開箱驗貨，怎料實品超崩壞，除了棕色長髮變成頭套般的黑短髮，連眉眼的妝容都像上了年紀的大姊，被許多人狂虧「根本大頭佛」，而他也嚇到無力。

▲沒想到來的是「隔壁大嬸」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們看完都被戳中笑點，「美肌開一開就還原了」、「電燈關掉都一樣」、「釋迦牟尼女優版」、「毛巾蓋起來還是能用」、「素顏價，上妝費另計」、「直接開也需要勇氣」。

而po文也釣出專業老司機，「如果你能買到左邊那種等級的擬真娃娃（不是真人哦），至少也要5萬10萬起跳的價格才行；右邊那個頂多1、2千元又或者不用千元吧。這個你可以隨便找間情趣店，問問就知道了」，還有賣家留言表示，「2萬塊的圖片，2千塊的實品，身為情趣用品賣家的我見怪不怪了。」

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