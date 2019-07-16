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超消暑！五彩繽紛漸層入口「嗶嗶啵啵」　全家聯名酷繽沙再一發

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▲▼全家聯名酷繽沙 。（圖／業者提供）

▲全家酷繽沙再推新口味。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

炎熱天氣持續發威，進而帶動冷飲需求上漲。對此，超商雙雄小7跟全家紛紛推出消暑飲品，滿足消費者解渴需求。其中，全家酷繽沙再推出聯名款，攜手立頓推出全新口味「立頓水果茶氣泡酷繽沙」，其五彩繽紛外觀，預計又將引爆打卡熱潮。

全家酷繽沙再推出全新口味「立頓水果茶氣泡酷繽沙」，其以立頓紅茶為基底，再加入鳳梨、草莓、蘋果、橘子、檸檬五種水果製成的蜂蜜柚子冰沙，最後再倒入FamilyMart Collection小分子氣泡水，入口可感受到嗶嗶啵啵的特殊口感與酸甜果茶滋味，即日起起至8/13全家會員價65元。

全家指出，觀察夏季冰飲趨勢，酸甜滋味的水果茶冰飲深受消費者喜愛，而這次消費者購買後會再獲得一瓶FamilyMart Collection小分子氣泡水，可依需求喜好加入，搭配五種色彩繽紛水果，整體漸層色系更添消暑感。

▲▼超商新品 。（圖／資料照）

另外，小7今年則再度與森永合作，推出季節限定的「冰森永牛奶糖奶茶」，自即日起限定北部約2,000間門市販售，限量30萬杯。且這次還換裝升級再上市，以森永牛奶糖天使翅膀LOGO為吸管配件，並搭配杯身菱格紋設計。售價70元。即日起至7月30日，CITY CAFE大杯以上第二杯7折。

除了再度推出「冰森永牛奶糖奶茶」外，小7還推出13款共26個英文字母包裝的聯名飲品「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」，不僅可拼湊出「LOVE」組合，還能自由組合創意單字，售價35元。自7月16日起至8月13日購買兩件還能參加飲料抽抽樂活動，預計帶動相關業績較成長1～2成。

▲▼超商新品 。（圖／資料照）

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