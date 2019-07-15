買飲料賺到！員工驕傲「幫店裡省一筆」　他一看直喊太天兵...網友反求買

▲員工買到160ml的飲品，以為省下一筆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友聽到員工說，自己找到便宜的鋁箔包，還驕傲表示替店內省了一筆。結果原PO拿出他牌飲品一比，卻發現整整小了一號，飲料比手掌還迷你，讓原PO直喊員工好天兵，也貼出照片表示無奈；不過網友們看了則笑稱，「好可愛！想買」、「店員也太可愛了」。

這位男網友在「爆廢公社公開版」貼文寫下，「店裡的天兵員工說她在網路買到便宜鋁箔包飲料，還驕傲地跟我們說她替店裡省了不少錢。」原PO拿出打火機當比例尺，不料飲料只高出它一點點；放在手上一比，飲料甚至沒超出五指；原PO又拿其它品項的飲料相比，員工所買的居然整整小了一號，讓他感到有些傻眼。

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▲一比之下，迷你鋁箔包居然只比打火機高出一點點。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

其它網友看見照片後，紛紛留言表示，「買到了兒子是嗎」、「在小人國買的嗎」、「太可愛了，飲料喝多不好，淺嚐即可，真貼心」、「國小營養午餐都附贈這種，我女兒常帶回來喝」、「這個一次要喝3瓶才有感覺」、「好迷你」、「前天去吃牛排才喝過，真的好小一瓶」。

據悉，這個品項的鋁箔包分了160ml、250ml以及300ml不同容量，市售一箱有24入，依不同容量的價格分別約為170元、195元、205元。然而「一分錢一分貨」，迷你容量的鋁箔包當然也相較便宜一些，民眾在購買商品前除了比價，也不妨多注意容量大小，才能省下更多荷包。