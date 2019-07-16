貓貓坐店門「零食趕不走、抱走跑回來」　日店員靈光一閃：今天是店長忌日…

▲網友拍下貓咪動也不動的模樣。（圖／翻攝自推特／@ringroad1）

記者林瑩真／編譯

日文中有一句俗諺「猫は長者の生まれ変わり」，意指貓咪是老者的轉世，現在有一個故事真的印證了！一名日本網友在推特PO文，某天有隻貓咪堅持待在一家便利商店門口，連零食都引誘不走，原來當天正好是店長的忌日。

故事發生在日本群馬縣高崎市的一家便利商店。當天早上，一隻褐白色相間的貓咪從遠方走來，毫不猶豫就在這家便利商店門前坐定，時不時還換成趴姿。由於貓咪就擋在門口，實在妨礙客人進去，於是店員只好想辦法抱走貓咪。

說也奇怪，無論店員是將貓咪抱到多遠的轉角，又或是拿出好吃的零食引誘，這隻貓咪就是固執的回到店門前，絲毫不為此動搖。店員這才想起，當天正是過世的店長的忌日，或許冥冥之中有什麼因緣。

於是，店員也不再阻止貓咪，而是特地寫了一張大公告，向客人解釋來龍去脈，「今天是我們店長的忌日，所以特別讓牠留下」，還望客人可以體諒一切不便。

だそうです。 pic.twitter.com/Jsd97N2ouO — 高崎Ring Road [店長部屋] (@ringroad1) 2019年7月10日

網友事後將照片PO上推特，推文獲得16.7萬個讚及5萬多次轉發，許多網友為此感動，紛紛相信這隻貓咪或許就是店長，留言「歡迎回來，店長」、「店長辛苦了」、「啊啊啊店長你太可愛了，原諒你」、「店長請你不要坐在門口啊！好好工作」。

據日媒報導，便利商店副店長透露，從未在附近看過這隻貓咪，真的就是當天早上突然出現，一直坐到晚上6時許，因為有點妨礙客人，「實在不該讓牠待在門口，但牠就是不走」，才只好寫了公告。