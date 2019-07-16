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屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

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網搜小組／綜合報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」公開霸韓後爭議不斷，屢次遭到韓粉檢舉，導致國稅局、員警上門，甚至連房東都不願意租借地面，讓店家只能以快閃方式營業。張姓老闆15日突然在臉書上PO出「臉傷照」說，「我內心受到的傷害已經超過照片受到的傷害了」。

「廣德家」張姓老闆15日深夜在粉專上PO出一張臉受傷的照片，當下立刻吸引大批網友關心，以為是韓粉出手攻擊，導致老闆受傷；文中只見老闆接連提12個疑問，緩緩談到他創業開店後，遭到韓粉霸凌的痛苦。

▲▼屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多。（圖／翻攝廣德家臉書、YouTube）

▲廣德家張姓老闆突然PO出受傷照。（圖／翻攝廣德家臉書、記者李毓康攝）

「我只是一個平凡人」，他說，他有血有淚，不是鋼鐵人，但他始終沒有準備好遭到抹黑、霸凌，「（我）只有一雙手，跟一雙腳。台灣、台灣、台灣、我最深愛美麗的台灣，這不是西遊記，這沒有唐三藏，那你準備好了嗎？我們都回不去了，未來是非常非常非常辛苦。」

最後，張老闆才提到，這張照片是他2、3年前的車禍照片，「霸凌者就是以我所受到的傷害，在繼續加深傷害，拿出來調侃，我現在內心受到的傷害，已經超過照片所受的傷害，所以就自我調侃一番」，澄清不是被韓粉攻擊的外傷。

▲▼屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多。（圖／翻攝廣德家臉書、YouTube）

▲網友看到第一時間都擔心老闆的安危。（圖／翻攝廣德家臉書）

網友看完紛紛留言，「老闆加油」、「大家要堅持下去，天佑高雄，天佑台灣」、「還好先滑了一下前面別人的留言，知道是車禍。老闆先照顧好身體，加油！」、「建議老闆 『#照片是罷凌者精選我最好看的照片』 放在第一行。 避免被認為是要帶風向。 因為有人不會看留言跟全文。 加油。」

也有網友不認同老闆的PO文說，「2、3年前受傷的照片拿來調侃..是想讓別人以為又是韓粉霸凌打傷對方，不知的人又誤入陷井加深對立，居心叵測」、「奇怪了，兩三年前受傷照片怎麼到別人手裡」、「我這票總統要投誰還在看，我新聞不一定要看候選人，有時候是看支持者是甚麼樣的人」、「好了啦！可以了啦！」。

▼有網友認為老闆刻意讓人誤會。（圖／翻攝YouTube）

▲▼屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多。（圖／翻攝廣德家臉書、YouTube）

廣德家老闆全文如下：

你準備好了嗎？
爸爸，媽媽___消失了？
爺爺，奶奶___不見了？

你準備好了嗎？
張三，李四___不罵了？
自由，民主___踢掉了？

你準備好了嗎？


《何德何能》
讓愛台灣的人，不停為我加油。
《為何不能》
找個店面，安身立命，停止紛爭。
《無所不能》
四處流浪，尋求避護，只為生存。
《慾罷不能》
尋求媒體，堅定立場，只為罷韓。

你準備好了嗎？
_最親愛的家人_
瘋傭而至的恐懼來電，社交平台的隱私流傳，無法聯繫的擔憂，------你準備好了嗎？

你準備好了嗎？
_愛台灣的屋主_
瘋傭而至的檢舉拜訪，親朋好友的水表查尋，全力指責你的愛心行為,-你準備好了嗎？

你準備好了嗎？
_無黨無派的人_
只能依賴醫生藥物控制，尋求警察加強 巡邏，自己搜證，自己保護----你準備好了嗎？

你準備好了嗎？
我沒準備好,卻必須勇敢面對，各平台抹黑，罷凌。電視媒體的採訪詢問，生命與生存的極度考驗。----我
沒準備好。

你準備好了嗎？

我只是一個平凡人，
我有血，也有眼淚。

我不是鋼鐵人，
只有一雙手，跟一雙腳。

===台灣=台灣=台灣===
我最深愛美麗的台灣。

===這不是西遊記===
===這沒有唐三藏===

那你準備好了嗎？
~~~台灣~~~

#我們都回不去了
#未來是非常非常非常辛苦
#罷韓不可憐
#罷韓非理想
#罷韓不能是理想
#罷韓不能是信仰
#罷韓不能忘
#罷韓不能停
#罷韓不能等
#罷韓莫忘
#生命不息
#罷韓莫等
#三十太慢
#別讓五芒賤踏12芒
#謝謝各位偉大的台灣人
#照片是罷凌者精選我最好看的照片
#這是之前車禍的照片
#蔡依林
#怪美的

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