蘇貞昌改名了？野生電火球拚外銷：我現在是++貞昌

▲蘇貞昌搞笑留言。（圖／翻攝自網路）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌13日透過LINE與國人分享好消息，「政府與農民一起打拚，今年上半年的農產品外銷創歷史新高」。被網友稱讚超有梗的蘇貞昌小編這次「亂入」臉書粉絲專頁加藤軍台灣粉絲團2.0，搞笑宣傳外銷政績，「台灣農漁產品外銷創新高，所以我現在是++貞昌」。

蘇貞昌小編團隊創意不斷，發文及留言常常笑翻網友，這次蘇貞昌悄悄現身臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團2.0」，跟風網友的創意改名行動。蘇貞昌搞笑留言，「大家好我是蘇貞昌，今年台灣農漁產品外銷創新高，所以我現在是++貞昌」，意旨代表農產的「禾」及代表漁產的「魚」都賣光光，所以蘇貞昌的「蘇」只剩下「++」。

蘇貞昌日前指出，2019年水果出口只用半年就打破全年的歷史紀錄，農產品外銷總值也創下853億的同期歷史新紀錄。他強調，農產外銷的好成績，除了行政院農業委員會努力開拓新市場、開創新通路以外，最重要的，要歸功於所有農友的努力，請大家替農友們掌聲鼓勵。他向國人喊話，「只要看好台灣，一起讓台灣更好。只要努力打拚，就能拿出好成績」。

▼蘇貞昌指出農產外銷總值853億創下紀錄。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE帳號）