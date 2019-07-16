今年首颱丹娜絲來襲！蘇貞昌指示召開情資研判會議

▲丹娜絲颱風影響時程。（圖／中央氣象局）

記者蔣婕妤／台北報導

針對今年首次影響台灣的颱風「丹娜絲」，行政院長蘇貞昌16日指示行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於交通部中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

行政院災害防救辦公室表示，依據中央氣象局資料顯示，輕颱丹娜絲於18及19日影響台灣最劇，由於颱風路徑仍有不確定性影響，各級政府切不可輕忽防災應變運作機制，應持續監控天氣動態，並加強宣導民眾做好防災準備，即時做好應變處置工作。

災防辦指出，針對颱風在海面帶來的強風長浪威脅，請農委會要求漁業電台，加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

災防辦表示，因應陸地上強風豪雨，請中央災害業務主管機關內政部通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。另由於適逢大潮期間，請經濟部及內政部督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備及河川疏浚等防災整備措施。

災防辦指出，適逢暑假期間，觀光旅遊活動頻繁，請交通部針對海岸風景區，視潮汐及長浪天氣動態狀態，對民眾加強宣導並進行相關警戒措施。若因天候影響空運、陸運、海運及鐵路運輸，請交通部預做疏運配套方案，並利用多元管道宣導民眾提早因應，尤其針對觀光景點熱門道路易致災路段及橋梁，預劃管制措施及規劃可替代道路，做好易致災公路段及橋梁預防性管制措施整備。

災防辦強調，再次呼籲民眾，颱風影響期間應配合做好各項防災準備，民眾上下班期間或進行各項戶外活動，皆應隨時注意天氣警特報訊息，如非必要避免前往山區、河邊及海邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。