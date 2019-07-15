屏東縣立委參選人葉壽山內埔掃街拜票　中北部議員南下力挺

▲國民黨屏東縣立委第一選區參選人葉壽山，獲屏東陽光逍遙車隊支持，14日下午在內埔展開大型拜票活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣立委第一選區參選人葉壽山，獲得屏東陽光逍遙車隊支持，號召百人車隊，14日下午在內埔展開大型拜票活動，呼籲鄉親7月21、22、23日晚上6點至9點，在家接聽民調電話，唯一支持葉壽山。

前客委會主委劉慶中，以及葉壽山在北、中、南好友市議員，也紛紛南下力挺陪同拜票，展現葉壽山跨區人脈和好人緣。

葉壽山說，內埔地區人口數達5萬多人，僅次於屏東市，人口結構以客籍佔6成居多，其次的閩南籍約3成5，其他族群約零點5。屏東陽光逍遙車隊特別號召百人大車隊，利用民調前最後一星期假日，為葉壽山造勢拜票。

前客委主委劉慶中更以客語和鄉親搏感情；台北市議員闕枚莎、王鴻薇、陳炳甫，台中市議員朱暖英、高雄市議員黃柏霖、陳麗娜，以及高雄市政府勞工局長王秋冬、民政局長曹恒榮等，更一起南下為好友葉壽山打氣，並陪同步行掃街、單騎繞行大街小巷造勢。對於「有朋自遠方來」的熱情和鼓勵，葉壽山表示，只有更賣力贏得初選。

一行人先從鄉公所步行到黃昏市場票拜，獲得鄉親熱烈迴響，再返回鄉公所騎車出發，展開內埔地區單車造勢拜票活動。對該地區后宮、昌黎祠、六堆客家文化園區、徐傍興博士文物紀念館、開庄伯公祠、新北勢庄東柵車；還有公賣局觀光酒廠、青啤公司，以及屏科大、美和兩所大學等，處處與充滿濃濃人文、現代氣息，感佩不已。更讓來自北中南地區的民代，尤其是也在選立委的高雄市議員黃柏霖，對內埔特色稱讚不已，值得大書特書好好宣傳，讓更多遊客來做一趟深度旅遊。

造勢活動最後大夥並陪同葉壽山前往天后宮拜拜，向媽祖請安也祈求保佑一切順利，國泰民安，風調雨順結束。