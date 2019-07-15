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學運世代大半已入體制　曾柏瑜拋「反思文」：應思考帶台灣走向哪裡

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▲▼學運世代入體制 曾柏瑜：為何社會卻還沒變好？。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

▲如今學運世代大半都已進入體制，曾柏瑜說，應思考帶領台灣走向哪裡。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

政治中心／綜合報導

太陽花學運領袖林飛帆即將加入民進黨，接任副祕書長一職引起社會關注；時代力量新北黨部副執行長曾柏渝今（15日）在臉書發文，對於昔日戰友只有最深的祝福，但如今所謂學運世代大半都進入體制了，為什麼社會卻還沒有變得更好呢？對於即將到來的2020年大選，她期許大家能和社會達成共識，為台灣找出下一步。

曾任太陽花學運發言人的曾柏瑜說，2014年學運結束後她決心參政至今，台灣的政治情勢幾乎是瞬息萬變，「挾帶著整個年輕世代期待的柯文哲選上了、蔡英文執政了，國民黨大敗了。所謂的學運世代大半都進入體制了，然後呢？」

▲▼2015/6/2，立法院前，曾柏瑜2016第九屆區域立委參選記者會。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

▲曾柏瑜2015年6月2日在立法院前，出席2016年第九屆區域立委參選記者會。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

曾柏瑜說2018年大選過後，保守勢力全面反撲，台灣社會從2014年匯聚而成的能量一潰而散，許多人開始指責進步勢力是在扯後腿，因為要接地氣所以不要談同婚，但另一方面我們卻大肆訕笑「韓粉」而造成更多對立，社會反而變得更加斷裂，進步勢力不斷彼此分化、內耗，「我想問的是，讓社會變得更好的可能在哪裡呢？」

曾柏瑜引述時代力量立委洪慈庸14日的發文，表示自己非常認同這段話，「我們的時代已經來臨，但力量卻還遠遠不足。成長的難關在前，我們都得誠實地面對彼此，好好地溝通找出台灣的下一步，」她說，生活就是政治，但改變社會從來就不只是政治的事，不論是2020年的大選或更遠的未來，「個人的榮辱、成敗、齟齬都只是一時的」，應該要思考學運世代到底要帶領台灣走向哪裡。

「期許我們都能夠好學會『溝通』」，曾柏瑜說，要跟自己、家人和社會達成共識，一起找出台灣的下一步。

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關鍵字：曾柏瑜,洪慈庸,林飛帆,太陽花學運,時代力量,民進黨副秘書長

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