林飛帆與時力友好卻加入民進黨　洪慈庸：時力應思考下一步

▲▼洪慈庸在臉書發文，希望時力同志能好好思考下一步。（圖／洪慈庸臉書）

記者鄧木卿／台中報導

太陽花學運領袖之一的林飛帆將加入民進黨，並接任中央黨部副秘書長一職，時代力量立委洪慈庸14日深夜在臉書發文表達憂心，她除了祝福之外，也不禁要問，為什麼一直和時力親近友好的太陽花領袖加入民進黨，而不是加入時代力量？她希望時力同志們能好好思考，找出時力的下一步與台灣的下一步。

洪慈庸在臉書上表示，她一直問自己，這四年來大家這麼辛苦，到底是為了什麼？時代力量的初衷，無非是要撐起新世代參政的空間，讓台灣多一個年輕的本土政黨。

時力雖然在2016年、2018年有了初步進展，但她卻越來越擔心，大家都在逃避時力路線的討論、迴避經營基層的挑戰，但逃避沒有讓大家找到方向，只是讓夥伴們更加困惑，開始游移。



洪說，尤其，前陣子從媒體上看到黃國昌的消息，黃說「如果時力決定當小綠，將義無反顧離開。」這個說法她無法理解，她不認為和民進黨合作，就要幫自己貼上小綠標籤，如果只是要一個位置，大家當初也不必選這條困難的路。



洪還說，她已經好一陣子沒有和黃國昌好好談談，希望黃可以跟黨內夥伴好好對話，她認為當了媽媽之後，更深刻理解到時代力量是家，家人會吵架，但不該吵架了就揚言離家出走。



洪慈庸最後憂心的說，「我們的時代已經來臨，但力量卻還遠遠不足。成長的難關在前，我們都得誠實地面對彼此，好好地溝通找出時力的下一步與台灣的下一步。」時代力量不能只是一場運動，時代力量必須繼續壯大，成為台灣政治改革中真正的關鍵影響力。

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