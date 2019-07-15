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林飛帆被起底那4年「對民進黨失望透頂」　蔡英文陳菊賴清德全中槍

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▲▼林飛帆到立院外的大平台挺同。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林飛帆。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席卓榮泰15日上午10時召開中央黨部主管人事公布記者會，正式宣布太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長。不過，有網友在PTT上起底林飛帆過去4年以來「對民進黨失望透頂」，貼文一出引發網友熱議。

該網友在政黑板以「林飛帆：對民進黨失望透頂！」為題，整理2014年7月至2018年7月整整4年期間，林飛帆罵民進黨的新聞，包括「陳菊、張志軍搞閉門會　林飛帆：對民進黨非常失望！」、「林飛帆：對民進黨失望透頂，公民團體會投入選舉！」、「林飛帆：我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」

另外，被網友整理出來的內容，也包括：「林飛帆：完全執政的民進黨要避免說一套、做一套」、「太陽花三週年，林飛帆發文呼籲民進黨履行承諾，別讓人民再次失望」、「重批前瞻 林飛帆嗆民進黨：就繼續墮落吧！」、「賴清德接班人是西瓜！林飛帆：台南市長某黨推西瓜選都會上」。

一直到2018年的時候，有關林飛帆罵民進黨的內容還有「【反修勞基法】林飛帆籲蔡英文、民進黨暫緩修法：否則必定讓你們輸掉未來」、「蔡政府嚴重危機 林飛帆公開信：年輕世代瀰漫揚棄民進黨氣氛」、「勞基法修惡，林飛帆怒「民進黨已無民主，只剩黨意」

對於過去4年林飛帆批評民進黨，如今將接任民進黨副秘書長，貼文者也狠酸「真是個勇於對抗當權者、仗義執言的公民領袖呀！」

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「就是很失望 到2019才給我位置」、「我合理懷疑出國的時候被國民黨特務調包了」、「當然失望不早點給他黨主席做，委屈他了」、「有奶便是娘」、「口嫌體正直」、「結果馬上就當副祕書長了」、「韓：別搶我台詞氣氣氣氣氣」。

對於林飛帆接任民進黨副秘書長，身為民進黨2020年總統提名人的總統蔡英文14日在尼維斯島受訪時表示，對於年輕人願意投入公共事務都正面看待。

至於，林飛帆過去批評民進黨，現在卻接副祕書長，接下來如何安撫基層的不同意見，蔡英文則回應，黨會積極來做溝通工作，自己已沒兼任黨主席，很多黨的決策跟溝通，現任黨主席應該有能力和意願來做。

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關鍵字：林飛帆,民進黨,蔡英文

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