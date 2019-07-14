　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊世光對賭跪著發5千份雞排：黃國昌出機票錢「我就馬上回上海」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新黨記者會-李勝峰副主席,楊世光,林明正太太。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊世光。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」疑涉詐欺遭上海警方搜索，新黨總統參選人楊世光為該公司台柱，引發政壇關注。對於時代力量立委黃國昌要楊世光回大陸接受調查，楊世光14日回嗆，只要黃國昌幫他出機票錢就馬上回上海，「假如我不敢回上海，我在時代力量黨部門口跪著發5000份雞排，假如我去了，那就請黃國昌在新黨坐著發5000份雞排」。

楊世光13日聲稱，因2014年兩岸服貿協議因太陽花學運而擱置，導致台商經營的金融服務業在專業證照認定有爭議，呼籲當年擋住服貿的黃國昌和陸委會站出來，協助這些台籍分析師。

對此，黃國昌先在臉書發文譏諷楊世光，指新黨日前譴責香港反送中運動，「若新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救？」14日，黃國昌也再度發文，直言新黨如此有信心，應該趕快派楊世光前往面對受害的投資人，「該賠的錢趕快賠一賠，別在台灣秀下限。」

楊世光14日下午則召開記者會對黃國昌下戰帖並對賭，他怒嗆只要黃國昌幫他出機票錢就馬上回上海，「假如我不敢回上海，我在時代力量黨部門口跪著發5000份雞排，假如我去了，那就請黃國昌在新黨坐著發5000份雞排」，楊世光稱，這是機票跟雞排的「機／雞對決」。

面對楊世光的賭注，黃國昌則回應，這12位分析師不是他的兄弟嗎？相信他們聽到楊世光的這番話應該會很心寒吧！竟然要求別人幫他出機票錢回上海，「他想利用我炒作知名度，我不隨他起舞，這種可笑的小丑行為，社會自有公評。」

ET快訊
非洲街頭驚見「台中縣娃娃車」　他滑Google街景傻眼：怎進
失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」赴死　詭異細節曝光
「一周吃飯+油錢1000元」新北OL：有人說我花很快！　省錢
印尼發生規模7.3強震！　深度僅10公里

關鍵字：楊世光,黃國昌,時代力量,新黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊世光對賭跪著發5千份雞排：黃國昌出機票錢「我就馬上回上海」

民調公布前夕桃園參香　朱立倫：國民黨不團結就可打包了！

柯文哲「這就是科學」一個月狂吸5萬粉絲　再推實境秀深入市政

李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民

台灣首位參訪Nokia的市長　侯友宜：未來引進新端科技追緝嫌犯

曾婉拒入民進黨…花半年才答應幫忙　卓榮泰、羅文嘉FB歡迎林飛帆

大讚蔡英文紐約行　管碧玲：傳達台灣捍衛民主成果

柯文哲幕僚：不用政黨名義參選2020　較符合參政理念

國民黨初選民調鹿死誰手15日揭曉　韓國瑜呼聲高、郭台銘動向受矚目

孫大千完成許淑華指定瓶蓋挑戰　點名張嘉郡接棒

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

小戽斗71歲拿影帝..進場前老婆送急診 「我不知道什麼是重要的」逼哭大家

楊世光對賭跪著發5千份雞排：黃國昌出機票錢「我就馬上回上海」

民調公布前夕桃園參香　朱立倫：國民黨不團結就可打包了！

柯文哲「這就是科學」一個月狂吸5萬粉絲　再推實境秀深入市政

李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民

台灣首位參訪Nokia的市長　侯友宜：未來引進新端科技追緝嫌犯

曾婉拒入民進黨…花半年才答應幫忙　卓榮泰、羅文嘉FB歡迎林飛帆

大讚蔡英文紐約行　管碧玲：傳達台灣捍衛民主成果

柯文哲幕僚：不用政黨名義參選2020　較符合參政理念

國民黨初選民調鹿死誰手15日揭曉　韓國瑜呼聲高、郭台銘動向受矚目

孫大千完成許淑華指定瓶蓋挑戰　點名張嘉郡接棒

台南市307間機車排氣檢驗站　齊聚成大為空氣品質把關

三坪迷你公寓！ 南美洲興起微型住宅　一間公寓只有停車位大小

瓊斯盃／羅健兒扛起南韓3連勝　21分9籃板力退伊朗

不斷更新／赫猛4.1局飆5K退場　5局結束兄弟2：0桃猿

安妮活動前1小時躺沙發淚崩：我不夠聰明！被嫌「講話聽不懂」壓力超大

SGS周末現人潮　三舞台結合電競、藝人演唱嗨翻爭艷館

向佐呼喊郭碧婷起床「脫口甜蜜愛稱」　網被閃爆：寵妻狂魔

不斷更新／雙方先發投手展現壓制力　6局統一1：1富邦

法國加入太空戰！　馬克宏：新司令部明年9月成軍

中職／教練團體恤　林哲瑄偶爾角落「放鬆」

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

名嘴爆：郭台銘將循王金平模式參..

郭台銘回應郭柯配：只要對中華民..

嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談..

開箱空軍一號　阿滴「全英訪問」..

出任民進黨副秘書長　林飛帆低調..

傳郭台銘宣布脫黨參選　吳敦義回..

郭台銘回土城、朱立倫固樁　韓國..

許淑華變身神力女超人　喊話韓國..

郭柯配可能嗎？　柯：我也不曉得

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

影／吳「已建立公平制度」　郭：..

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任..

迎接初選勝利？韓出席715民調..

更多熱門

相關新聞

楊世光批服貿協議擱置造爭議 陸委會：模糊焦點、混淆視聽

上海仟和億公司傳出旗下臺灣分析師遭大陸警方刑事拘留，新黨總統參選人楊世光13日表示，因兩岸服貿協議草案擱置，造成含金融服務業的臺商經營範圍與專業證照出現認定上爭議，並點名陸委會應儘快透過管道與對岸接洽，提供司法協助。對此，陸委會強調，現已透過刑事局及海基會協助，並稱楊世光所言不實，恐模糊焦點、混淆視聽。

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代

出任民進黨副秘書長　林飛帆低調回應了

黃捷唱歌狂破音　用過的OO拍賣賺5萬

昌帆分裂 林飛帆相間黃國昌零互動

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持徵求女孩同意

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩潰

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

冷氣在客廳！他一招讓「房間涼爽度UP」

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面