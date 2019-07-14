楊世光對賭跪著發5千份雞排：黃國昌出機票錢「我就馬上回上海」

▲楊世光。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」疑涉詐欺遭上海警方搜索，新黨總統參選人楊世光為該公司台柱，引發政壇關注。對於時代力量立委黃國昌要楊世光回大陸接受調查，楊世光14日回嗆，只要黃國昌幫他出機票錢就馬上回上海，「假如我不敢回上海，我在時代力量黨部門口跪著發5000份雞排，假如我去了，那就請黃國昌在新黨坐著發5000份雞排」。

楊世光13日聲稱，因2014年兩岸服貿協議因太陽花學運而擱置，導致台商經營的金融服務業在專業證照認定有爭議，呼籲當年擋住服貿的黃國昌和陸委會站出來，協助這些台籍分析師。

對此，黃國昌先在臉書發文譏諷楊世光，指新黨日前譴責香港反送中運動，「若新黨自己這麼喜歡被送中，那還救什麼救？」14日，黃國昌也再度發文，直言新黨如此有信心，應該趕快派楊世光前往面對受害的投資人，「該賠的錢趕快賠一賠，別在台灣秀下限。」

楊世光14日下午則召開記者會對黃國昌下戰帖並對賭，他怒嗆只要黃國昌幫他出機票錢就馬上回上海，「假如我不敢回上海，我在時代力量黨部門口跪著發5000份雞排，假如我去了，那就請黃國昌在新黨坐著發5000份雞排」，楊世光稱，這是機票跟雞排的「機／雞對決」。

面對楊世光的賭注，黃國昌則回應，這12位分析師不是他的兄弟嗎？相信他們聽到楊世光的這番話應該會很心寒吧！竟然要求別人幫他出機票錢回上海，「他想利用我炒作知名度，我不隨他起舞，這種可笑的小丑行為，社會自有公評。」