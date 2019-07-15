影／林飛帆正式接任民進黨副秘書長：守護本土政權、準備社會轉型

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1404 票 75.04 % 467 票 24.96 % 總計 1871 票。

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席卓榮泰15日上午10時，召開中央黨部主管人事公布記者會，正式宣布林飛帆接任民進黨副秘書長。對此，林飛帆表示，他之所以會接任民進黨副秘書長，是因為有感於中國對台資訊戰，未來他將致力於台灣社會轉型的世代對話，除了是守護本土政權，更是針對社會轉型做準備。

林飛帆表示，感謝卓榮泰與羅文嘉的邀約，這個決定或許讓許多朋友感到訝異，但若把這個問題當作是台灣現在的困境，就不會感到那麼訝異，未來台灣將遇到中國大陸前所未有的滲透，現在的困境不僅是2020大選，而是台灣社會經濟轉型的過程中的矛盾跟衝突。

林飛帆指出，近來民進黨推動的改革，並不是一帆風順，面臨中國大陸對台灣的資訊戰，還有中美貿易的問題等，現在我們要重視的是，台灣在亞洲的位置重新定位自己，以及台灣社會轉型過程中所面臨世代矛盾跟摩擦，台灣最需要的重點不是華麗的口號，他的加入，除了是守護本土政權，更是針對社會轉型做準備。

羅文嘉致詞時表示，未來他將督導文宣政策青年等事務，接下來8月開始，中央黨部會有新的人事會公布，今年1月15日，他傳訊息給當時還在英國念書的林飛帆問說「何時回國？」等林飛帆回國後聊接民進黨副秘書長一事，當時他也向卓榮泰提出想推薦林飛帆，當時卓榮泰說如果林飛帆加入的話對民進黨跟大選有益，獲得卓榮泰支持後，他就開始跟林飛帆談，一聊就半年，最近終於答應來黨部幫忙。

卓榮泰也提到，歡迎年輕朋友加入後，讓團隊更年輕、更有活力，這將會成為一股改變民進黨的力量，條件成熟，過去半年多來，他跟林飛帆有密集的見面，他很高興有這樣的人事安排；另外，他訪美期間，與海外同鄉會面，有一對夫妻宣示入黨，他很高興吸引更多人加入行列，他剛剛同意呂家華、林飛帆的人事，這半年來這麼多年輕人加入民進黨，他們盡量做到讓民進黨成為更圓滿的大家庭。

對於林飛帆接任民進黨副秘書長，人在美國紐約過境的總統蔡英文於台灣時間13日晚間證實曾和林飛帆「聊很多」，民進黨歡迎新血的加入，她14日在尼維斯島受訪時進一步表示，相當歡迎，對於年輕人願意投入公共事務都正面看待。

▲民進黨中央黨部人事公布記者會，林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

其他人也看了這些新聞…

►林飛帆被起底那4年「對民進黨失望透頂」 蔡英文陳菊賴清德全中槍

►林飛帆任黨副秘 蔡英文：正面看待年輕人投入公共事務

►林飛帆與時力友好卻加入民進黨 洪慈庸：時力應思考下一步