執政5個月外地住宿客比去年多11萬　中市府：今年目標800萬人次

▲觀旅局長林筱淇表示，今年力拚住宿遊客8百萬人次。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來全力拚經濟，透過舉辦各式節慶活動，並積極開闢國際及兩岸航班航線，逐步帶動觀光旅遊效益，據統計，今年1至5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去年同期增加約11萬人次，觀光旅遊局長林筱淇表示，下半年大型活動接續不斷，力拚今年住宿台中旅客達到8百萬人次，再創歷史新高。

▲彩虹眷村。（圖／台中市觀旅局提供）

觀旅局長林筱淇表示，為打造台中成為觀光首都、宜居城市，新市府團隊全力發展觀光、拚經濟，上半年舉辦包括媽祖國際觀光文化節、大安沙雕音樂季、台中購物節等，此外，市府也積極開闢國際及兩岸航班航線，鎖定日、韓、港、澳、星、馬等目標客群，加上國內國民春遊補助專案，吸引不少人來到台中住宿、消費。

▲高美濕地。（圖／台中市觀旅局提供）

林筱淇表示，今年1至5月份，住宿台中旅客人數約306萬人次，較去年同期增加近11萬人次，成長3.61%，下半年還會陸續舉辦多項節慶及創意主題活動，包括台中購物節、7至8月台中好湯溫泉季－漫遊谷關泡湯趣、9至10月自行車嘉年華及爵士音樂節、10至11月國際舞蹈嘉年華、11至12月新社花海及台中國際花毯節、歡樂耶誕節等一連串的主題活動，隔年則是台灣燈會。

▲大坑登山步道。（圖／台中市觀旅局提供）

林說，除了每年住宿人次穩定成長外，旅宿業者數量也快速成長，目前已達5百家，還有多家申請中，顯示市場面持續看好台中觀光發展榮景，企業也積極搶進投資台中，市府將力拚今年住宿台中旅客達到8百萬人次，再創歷史新高，帶動觀光產業發展。