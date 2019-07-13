300架無人機點亮絢麗夜空萬人驚呼　盧秀燕：我們都愛台中

▲盧秀燕希望大家多來消費，抽大獎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了宣傳為期6周的購物節精采活動，13日晚上安排3百架無人機動態展演，在夜空中變化成立體豪宅、豪華轎車、購物女孩、我愛台中等字樣，絢麗圖案透過不同色彩、明暗交織，呈現美麗畫面，吸引萬人觀賞，全場驚呼熱烈掌聲。

▲無人機變化成各種不同造型，令民眾驚呼連連。（圖／台中市政府提供）

「台中購物節，全城ON SALE!」市長盧秀燕表示，今晚的無人機表演讓她非常感動，台中購物節在市府通力合作下，經過半年籌備推出，為的就是要拚經濟，為市民帶來新好生活，無人機的演出是台中首次官方大規模無人機表演活動，為購物節揭開序幕。

「我愛台中，我們都愛台中!」盧秀燕說，購物節在暑假期間開跑，歡迎全國民眾或是國外遊客到台中旅遊、消費，享受台中的人情味、優良採購及住宿環境，相信大家在台中一定會吃得好、買得好、住得好。

台中購物節周周抽大獎，14日將在大安濱海樂園抽出第一週「觀光週」獎項，包括納智捷S3國產汽車1台、光陽電動機車1台、台中港酒店總統套房住宿1張及多樣3C好禮，如果未中獎，抽獎機會將會繼續累積，8月18日前週週都有抽獎，越早消費，中獎機會就越多。

經發局表示，首屆台中購物節即日起至8月18日，民眾只要在活動期間到台中消費累計滿5百元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。