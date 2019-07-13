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300架無人機13日晚升空衝買氣　盧秀燕：抽出30萬總統套房

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▲無人機機隊將變化出12幅的精心設計購物節圖案(圖／台中市政府提供)

▲無人機機隊將變化出12幅精心設計購物節圖案。(圖／台中市政府提供)

記者鄧木卿／台中報導

台中首屆購物節已從10日開跑，為了宣傳活動內容與衝高買氣，台中市政府13日晚上將在市民廣場舉辦行銷記者會，市長盧秀燕不但要啟動高達3百架無人機的炫麗動態展演，在夜空中變化出12種各式精心設計購物節圖案，更要抽出13個獎項，其中最大獎就是一晚30萬元的總統套房。

今年在屏東舉辦的台灣燈會，運用無人機表演為燈會造勢，台中市也比照辦理，為了晚上的展演，市府還在后里馬場進行測試，多達3百架的無人機機群整齊排列，經由程式控制的各色燈光，瞬間點亮漆黑夜空，形成壯觀的燈海，展演內容包括栩栩如生的女性購物姿態等精心設計的台中購物節圖案，期盼能衝高買氣。

現場活動從下午4點開始，有街頭藝人表演，攤位展示，7點記者會則由跨主持、電影與戲劇的藝人陳漢典主持，現場也將抽出13個獎項，包括7月9日前早鳥註冊者，有市價約30萬元的林酒店總統套房住宿券1張，以及6台Switch遊戲機；7月10日活動起跑當日早鳥消費禮，則有6人能獲得霧峰區農會1年份友善米的大獎。

市府表示，購物節活動至8月18日，民眾只要消費滿5百元，上網登錄即可參加抽獎，最大獎是千萬豪宅、5部百萬名車及電動機車等。

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關鍵字：盧秀燕,台中購物節

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