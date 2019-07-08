大坑逾140種蝶類300隻紫斑蝶　盧秀燕：歡迎來台中後花園賞蝶

▲盧秀燕和學童們好奇的觀看紫斑蝶復育情形。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市在大坑山區推動紫斑蝶等蝶類保育有成，目前發現的蝶類超過140種，而從南部遷徙來的紫斑蝶，夏季時更高達300隻翩翩飛舞，非常壯觀，風景區管理所8日在大坑生態園區舉辦生態教育解說，市長盧秀燕和家扶中心學童也好奇聆聽，盧當場在紫斑蝶身上標記，記錄數量變化，她鼓勵小朋友成為環保小尖兵，為環保盡分心力。

▲大坑設有紫斑蝶解說步道。（圖／台中市政府提供）

市府邀請慈馨兒少之家及南台中家扶中心師生參加，由台灣紫斑蝶生態保育協會專業志工為小朋友導覽，盧秀燕也到場與孩子們互動，一起為紫斑蝶標示地區和日期，以便記錄飛行路線及數量變化。

盧秀燕表示，市府重視環保跟生態，經常利用暑假期間加強生態教育，透過專業志工精彩導覽，教導孩子們大自然知識，大坑是「台中的陽明山」，風景非常漂亮，也有螢火蟲步道，在春夏交接時也會舉辦賞螢活動，適合親子利用暑假期間遊玩。

▲每到夏季，會有3百隻紫斑蝶飛來大坑。（圖／台中市政府提供）

觀光旅遊局長林筱淇表示，大坑山區長年復育蝶類有成，去年更榮獲環保署環境教育場域評鑑5顆星優異成績，目前可發現的蝶類超過140種，而從南部遷徙到大坑的紫斑蝶，在夏季時更有近300隻翩翩飛舞，景色壯觀。

林筱淇提醒，大坑生態園區為人工區域，生態維護不易，民眾到園區賞蝶，只能用相機捕捉美好畫面，不要抓取園區內生物，讓更多的人可以體驗大坑的風景生態。