花5億只辦元宵節太浪費　盧秀燕：明年燈會提前從聖誕節起跑

▲▼盧秀燕面對基層里幹事時表示，明年燈會提早至今年聖誕節舉行。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕10日表示，明年初燈會活動預計花費5億元，估計吸引1千5百萬人次前來參觀，花費這麼多卻只有短短燈會期間，有點可惜，因此決定將燈會活動提早至今年12月21日開始，並且連接聖誕節，增加更多參觀人潮，期盼能繼首屆購物節之外，再拚另一波經濟。

市政府10日舉辦108年度里幹事業務研習會，包括區長、里幹事等4百多人出席，盧秀燕到場對第一線基層同仁表達感謝，她說，上任以來，除了努力拚空品之外，就是拚經濟，前者在市府強力取締之外，已略有改善，但還有6成的進步空間；後者呢，市府正舉辦首屆購物節，祭出豪宅、名車等多項好禮，希望能為台中帶來可觀經濟效益。

盧還說，因為彰化放棄主辦明年台灣燈會，她爭取來辦，雖然只有不到1年時間，但為什麼這麼辛苦還要辦，因為燈會都是最短時間內、最多遊客前來的活動，粗估在1、2個月時間內，可達到1千5百萬人次的參觀人潮。

盧秀燕說，明年2020年，剛好是「雙20」，市府舉辦燈會格外有意義，經費預計要5億元，只用在短短的燈會期間，有點可惜，所以她將燈會季活動提前到今年12月21日開始，連接聖誕節、新年元旦、農曆年，再接上元宵節，希望能吸引超過1千5百萬人次前來觀光，希望除了首屆購物節所帶來的經濟效益之外，能再為台中拚另一波錢潮。