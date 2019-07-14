熱氣球光雕音樂會首次跨海演出！綠島機場湧入8千民眾破紀錄

▲▼台灣國際熱氣球第三場光雕音樂會首次跨海在綠島機場跑道舉辦，現場湧入8千名綠島鄉親及遊客。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

「熱氣球9年了，台東縣政府終於把熱氣球帶到綠島」。2019台灣國際熱氣球活動全國民眾引頸期盼的第三場光雕音樂會首次跨海演出，13日晚間9點在綠島機場跑道舉辦，現場湧入8千名綠島鄉親及遊客在充滿大自然風光的綠島，欣賞島嶼星空與跟熱氣球光雕並列輝映的精彩畫面，在場觀眾驚呼聲不斷，相機及手機拍個不停。



根據民調顯示，在超過千位網友票選下，超過9成對於參加台灣國際熱氣球嘉年華活動展現高度興趣，而在綠島鄉綠島機場演出的「島嶼夏夜」光雕音樂會，是北、中、南部等各地民眾最想參加的場次，活動當日大批遊客湧入，除了島上民宿、旅館、飯店一床難求之外，就連遊客想在綠島承租機車 ，也面臨一車難求的盛況。

不過依據天氣預報，綠島陣風都高達七級風速以上，原本已計畫取消，但為讓到訪綠島期待目睹熱氣球光雕音樂會的遊客不失望，主辦單位視氣象預報選擇在9點開始，就是為讓大家不虛此行，擁有專屬於自己的綠島之夜。



綠島鄉長謝賢裕與李數奼議員都感謝縣府將熱氣球帶到綠島，這不但是國內首次在民用機場辦熱氣球光雕音樂會，也創下綠島辦理活動有史以來最多人數的紀錄，希望以後能與縣府共同推動綠島的觀光與經濟產業。

▲▼國內首次在民用機場辦熱氣球光雕音樂會，也創下綠島辦理活動有史以來最多人數的紀錄，五顆熱氣球搭配主題音樂在綠島夏夜共舞。

今年台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會首次跨海至綠島演出，以台灣的台東球、國貿球、巴西的足球、台灣的南瓜球與天際藍等五顆熱氣球搭配主題音樂形成綠島夏夜星空與熱氣球共舞的璀璨色彩變化。

綠島機場熱氣球光雕音樂會以【夏夜繁星 SUMMER STAR】為主題，讓每一個民眾都可以自在地在這綠島的夏夜星空中，感受浪漫又富想像力的驚喜瞬間，五顆熱氣球光雕在沒有光害的綠島夜空中也將格外顯得耀眼。

綠島國小的小朋友以逗趣的【八仙迎賓】迎接遠道而來的朋友，而在熱氣球光雕音樂展演後的【活力舞集】在音樂、舞蹈、LED的巧妙結合搭配下，視覺聽覺饗宴展開，前衛感十足，讓遠道而來的遊客有值回票價的驚喜。



台東縣政府交通及觀光發展處指出，除了本周的綠島機場的熱氣球光雕音樂會外，接下來還有7／20池上大坡池、7／27太麻里曙光園區、8／3知本溫泉、8／10大武濱海公園以及8／12的閉幕熱氣球光雕音樂會，當然8/16在台東縣立體育場的夜店安可場的熱氣球光雕音樂會絕對是不能錯過。

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