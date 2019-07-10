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綠島唯一女醫師請辭！她被「醫德綁架」冤枉…苦撐5年離開

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▲台東縣長饒慶鈴今年3月到綠島衛生所慰問陳姷頵。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴（右）今年3月到綠島衛生所慰問陳姷頵（左）。（圖／記者楊均典翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

靠著熱心留在綠島服務5年的女醫師陳姷頵，3月時因沒立刻幫幼童處理傷處，遭其母親質疑醫德，進而曝光島上醫療資源不足的問題，引起社會關注。如今，相關單位將人力導入，讓陳姷頵終於可以將肩上的責任交接離開。

陳姷頵5年前因公費被分發到綠島衛生所後，因島民的熱心及當地美景而愛上綠島，直到公費生期滿後仍選擇留在島上服務，除了幫綠島居民看診之外，也會治療遊客的傷勢；但整個綠島只有她一人獨撐，常常一周7天24小時待命，讓她難以休假，就連親人過世都找不到醫師支援，無法送家人最後一程。

請繼續往下閱讀...

綠島一名媽媽3月時po文指控，她女兒跌倒導致頭部撕裂傷，沒想到去求診時，陳姷頵竟跟她說，「現在是6點休息時間，孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住，妳可以先去吃晚餐，7點再帶孩子回來縫，而且妳孩子一直哭，也無法縫」，氣得她大罵，「哪個孩子不哭鬧，這是妳醫生的醫德嗎？別人生命都不是生命嗎？」

▲▼女兒額頭爆血掛急診！綠島醫生「現在休息時間」趕人。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

▲媽媽心疼女兒受傷，質疑綠島醫生「沒醫德」。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

對此，陳姷頵也解釋，因為現場只有她和一名護理人員，兩人無法壓制哭鬧、力氣又大的女童，才會先請對方先帶回家吃飯安撫，可以體諒該名女網友情緒性的發言。此事經報導後，這才讓綠島醫療資源短缺的情況曝光。

台東縣府及相關單位知情後，立刻補齊醫療人力，在4月引進高雄義守大學醫學院團隊進駐島上支援，6月時野新聘一名公費醫師，待8月也會增派另名一名醫師，讓綠島上的醫療資源逐漸充足。

「如果綠島醫生人力充裕，我會考慮離開」，陳姷頵曾向媒體透露，如今人力皆已安排就緒，她也下定決心提出辭呈，決定回家照顧長輩，並執行生涯規劃、精進自己的醫術，將於7月底正式離開，讓自己好好休息2、3年，未來還是有機會回到台東服務。

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關鍵字：綠島,醫生,急診,掛急診,陳姷頵

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