台東鐵花步道「熱氣球市集」　分享「台東好物」及多元文化

▲▼台東鐵花步道「熱氣球市集」，邀請新住民姐妹穿著母國傳統服飾演出傳統舞蹈相當的精彩，吸引不少鄉親及遊客佇足欣賞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣府配合熱氣球活動，特別在鐵花步道辦理為期8週的「熱氣球市集」，7月13、14日兩天晚間邀請新住民姐妹穿著母國傳統服飾演出展現多元文化新住民穿著母國服裝表演爭奇鬥艷，相當的精彩，吸引不少鄉親及遊客佇足欣賞。



為期8週的「熱氣球市集」除了第一週的「飛市集」外，其餘各週「熱氣球市集」將由縣府各局處設公益攤宣導政令與民互動，並邀請街頭藝人、手創達人與特色美食等，讓更多的遊客及鄉親分享台東限定的好物外，感受台東的好山好水好人情。





7月13日及14日2天晚上18點至21點，邀請縣內新住民姊妹穿著母國原生文化傳統服飾演出越南、泰國及印尼等國的傳統舞蹈，介紹多元文化，展現姊妹的活力。



台東縣新住民人數截至2019年5月止為4,350人，已達縣內人口百分之2以上，新住民除了是家庭的重要支柱外，對社會影響力亦日趨重要，為協助新住民姊妹們儘早融入在地生活的同時，應該給予更多的瞭解與包容，創多元友善環境。

▲台東縣新住民人口日益趨多，除了是家庭的重要支柱。

縣府民政處顏志光處長指出，「搭起友善台東橋、共築多元後山夢」，是縣府一直以來努力扮演的角色。藉由新住民姊妹及縣府的努力，一同營造對新住民們的友善環境，讓新住民們可以更快融入社會、適應在台生活，達到縣長饒慶鈴施政主軸：「觀光城鄉、幸福家園」的願景。