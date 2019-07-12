網路聲量正面評價全台最高　饒慶鈴：品牌升級打造真善美城市

▲網路正聲量再度獲得全國縣市首長第一，台東縣長饒慶鈴開心表示，把握任期，把台東品牌升級，做一個真善美的城市。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

《城市學》最新發布的「地方首長網路聲量排行榜」，台東縣長饒慶鈴的網路聲量正面評價為84.48％，相較於第二名的66.59％，饒慶鈴正面聲量維持超高水準，對此，饒慶鈴表示，台東雖然地處偏遠人口少，但是有感的施政，縣民都能感受到，未來她將持續以開放、整合、創新的方式，來打造台東品牌，展現台東的「真善美」！



《城市學》自5月開站後每月公布「地方首長網路聲量排行榜」，統計資料來自涵蓋全台逾九成新聞頻道、社群平台、FB、PTT、各大討論區及部落格等上萬個網站的DailyView網路溫度計。攤開排行榜，雖然網路聲量前六名一樣皆在傳媒資源較充沛的六都，但台東縣長饒慶鈴的網路聲量正面評價比重卻是維持全台最高，達84.48％，負面比重則是全台最低，為2.37%。



饒慶鈴指出，「真」就是所有的東西都不賣假的，連笑容都是真的，台東隨手可及都是大自然的，台東不賣假貨，她施政對民眾是真心誠意的，這一份真，會讓台東跟其他市場做區隔。

饒慶鈴提到，今年台灣國際熱氣球嘉年華，開幕當天即吸引了6萬人次參與，是熱氣球嘉年華舉辦以來開幕人次最多的一年，截至7月8日為止，參與人次已達23萬，希望能藉由大型活動吸引大家到台東進而延伸深度旅遊、慢速旅遊，才能認識台東的「真」。

饒慶鈴溫暖的表示，台東人都很善良，而政策決定只要起心立意為善，長遠來看是為台東縣所有人民做對的抉擇就不會錯，她也要求自己，她的施政要更貼心便民、精準且細緻，了解縣民真正需要的，以同理關懷的角度施政。



饒慶鈴指出，美也很重要，縣府團隊要在台東縣內多種樹，讓20年後台東森林覆蓋率是全台灣第1名，台東就可能成為全國最美的縣市；而縣民最關心的生雞糞問題，饒縣長也致力整合各局處，從最源頭的養雞場視察、加強取締運入台東的生雞糞，到對有機肥的補助，都是希望能讓台東的環境更宜居。有了好的生活環境品質，才能把人才留住，讓台東縣更有競爭力。

饒慶鈴說，台東縣永遠都歡迎優秀人才，人就是台東的內在美，對內她培育在地影音創作人才，推動「TTstudio搞什麼」聲音部落計畫，開設理論課程、打造設計錄音空間；對外則啟動TTmaker2.0計畫，招募以科技為創業工具的有志青年在台東創業。

年輕人在台東立業也會成家、或帶著長輩移居進臺台東，要設想完善的社會照顧制度，台東已設立超過150個「社區關懷據點」和「原住民文化健康站」，提供年長者運動休閒、學習才藝、健康管理、老人共餐等服務，另外還提供65歲以上長輩和年滿55歲的原住民每人每年最高1千元的健康檢查補助，未來將整合社會處、原民處的資源，打造一個對高齡者更宜居的城市，讓創業的年輕人更無後顧之憂拚事業！



另外，台東積極推動便民服務，讓鄉親有感的暖心措施，所有戶政事務所都提供免費證件拍照服務；如果要申請農業損失補助，可直接在各地公所申請地籍謄本，不必再去地政事務所；其他還包括利用全國首創的稅籍e起查平台，台東縣政府各單位及所屬各行政機關申請各項作業一律免附房屋稅籍證明，這些貼心便民措施深受縣民好評，可能也是網路正聲量穩座先驅的原因。

饒慶鈴表示，未來縣府會陸續推出更多元的便民服務，把原本花在各類公務申辦的時間鬆綁、還給民眾，讓鄉親有更多的自由、彈性去過生活、拚經濟。



接獲網路正聲量再度獲得全國縣市首長第一的消息，饒慶鈴雖然很高興卻也強調，在大環境混亂、人民生活不安穩的社會氛圍下，她會時刻把握接下來的任期，在能力範圍內帶領縣府團隊努力把台東品牌升級，做一個真善美的城市。