宜花東「花木蘭聯盟」推夏季活動 　1500張泡湯券免費送

▲花蓮縣、台東縣及宜蘭縣成立「花木蘭聯盟」，為推廣三縣市舉辦的大型夏日活動，共同推出「參加宜花東活動，送您泡湯券」集章活動。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花連報導

東部三個觀光大縣花蓮縣、台東縣及宜蘭縣成立「花木蘭聯盟」，為推廣三縣市舉辦的多項大型夏日活動，共同推出「參加宜花東活動，送您泡湯券」集章活動，民眾集滿三縣市大型活動專屬戳章，即贈送泡湯劵一張，現場活動服務台可索取集章卡和蓋章，三縣市各提供500張，鼓勵遊客至三縣市共襄盛舉。



花蓮縣政府舉辦的「夏戀嘉年華」已邁入第十二年，今年活動已邁入第六夜，最後兩天將由「天生歌姬」A-Lin及「人氣搖滾樂團」八三夭及呂思緯、朱俐靜、艾宜良，與民眾一同共度美好的仲夏夜。



除了活力滿滿的演唱會外，花蓮縣每年都會舉辦「紅面鴨FUN暑假活動」，運用現代科技融合花蓮百大景點、在地人文元素及鯉魚潭的自然山景水色，並推出「音樂噴泉秀」、「搖擺曼波秀」、「魔法花園水舞劇場」，及「璀璨鴨鴨夜光秀」等主題活動，呈現出花蓮豐富的山水人文特色。本次更邀請了花蓮旅英藝術家優席夫，以鯉魚潭好山好水特色為紅面鴨換新裝，彩繪製作2隻「微笑的鴨子」。而在會場更融入了「愛麗絲夢遊仙境」的童話場景以及設置趣味性的親子互動拍照裝置藝術，歡迎民眾一同來打卡拍照。



宜蘭縣則是推出知名的「國際童玩藝術節」，除了可供集章換泡湯卷外，宜蘭縣政府也提供暑假期間宜蘭其他鄉鎮市同時舉辦許多特色活動，海洋文化季、礁溪夏戀溫泉季、員山二湖鳳梨文化節、大同七夕情人節、宜蘭水燈節、羅東藝穗節、冬山茶藝文化節、三星米香節、蘇澳冷泉季等活動，使民眾不但能集點拿優惠，更可以一同感受宜蘭的人情味以及特有的文化。



擁有絕佳天然美景的台東，則在鹿野高台上舉辦為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華，以「幸福長久、夢想童樂園」為主題，規劃9場光雕音樂會，搭配不同主題與不同地點的光雕音樂會，結合在地景觀與音樂，形成璀璨的色彩變化，今年也首次把熱氣球帶到綠島跨海演出。其中，也推出熱氣球遊樂園、最美星空音樂會、熱氣球野餐日等9大主題活動，歡迎民眾前往同歡。



花蓮、宜蘭、台東三縣成立的「花木蘭聯盟」將有更多的觀光合作，包含每年由三縣輪流辦理東遊台灣推介會，今年已於四月底在上海辦理首場聯合推介會，聯合吸引國際遊客，三縣也推出數位縣民觀光優惠活動，讓民眾不但有得玩，也有優惠可以拿。