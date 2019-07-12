193線瘋路嘉年華！28日著農裝入場　贈藝術毛巾直飲限量啤酒

▲水土保持局花蓮分局將在全台最美193縣道麻汝段外環道玉里天堂路舉辦「193農青禾音樂埕-夏，田」等活動。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮193縣道沿途稻田和山脈景色被譽為「全台最美縣道」，每年 6、7 月間兩側金黃色阿勃勒和艷紅鳳凰花盛開更是美不勝收，行政院農業委員會水土保持局花蓮分局將於7月28日（星期日）下午2點半至晚上8點半，在全台最美193縣道麻汝段外環道96.5公里-97.2公里，玉里天堂路舉辦「193農青禾音樂埕-夏，田」等精彩活動。

水土保持局花蓮分局分局長陳淑媛表示，193農青禾音樂埕是花蓮首次在193縣道南區舉辦大型嘉年華活動，依序分為下午2點半至5點半的瘋路嘉年華及晚上5點半至8點半的夏田音樂會。

瘋路嘉年華將展示販售瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等3鄉鎮的特色農產品、美食，及農村創意行走、田野躺馬路、大地畫室-小孩Fun瘋趣、水田尋寶、193尋找阿婆、街頭藝人表演、農村法拉利搭乘體驗等趣味活動，並提供193農居吧酒水及全台唯一行動郵局車等服務。

▲活動將展示販售瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等3鄉鎮的特色農產品、美食。

而夏田音樂會則以縱谷山脈為背板、青禾水田為舞台的音樂饗宴，特別邀請演唱「水尾郵便車」的知名歌手陳昇及新寶島樂隊、金曲獎歌后桑梅絹、國際樂團MUFFIN SCARS及花蓮在地原創樂團-老榜們前來演出，迴盪在山谷之間的嘹亮音樂，盡情享受音樂、美食及在地啤酒，更將對土地的感激和喜悅，以溫暖的形式傳達二脈之間，結合在地農村社區的創意體驗，更使玉里增添了一股生命力。

水土保持局花蓮分局透露，凡著花襯衫、斗笠或農用花袖套入場，前300名即可獲得旅英知名藝術家-優席夫聯名運動毛巾一條喔！披上原味藝術家優席夫聯名款毛巾，直飲產地風土孕育的「193限定旦是柚何奈精釀啤酒」，望向一望無際水田中所長出的舞台，同時陶醉於陳昇、桑梅絹等不羈的深情歌聲。

7月28日這天 拋開煩惱 吹著，後山的夏日晚風，一起來193農青禾（嚨金賀）一夏吧！！