嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談「罷韓」：良藥苦口盼他聽得下去

▲韓國瑜。（圖／記者宋良義攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁13日晚間出席台灣南社2019募款餐會，他受訪時被問到高雄市民發動「罷免韓國瑜」行動。陳其邁感嘆，韓國瑜現在是勸不回來的，他勸老朋友良藥苦口，應該多聽市民心聲，「希望我的好朋友韓市長能聽得下去」。

針對高雄市民發動「罷韓」，陳其邁表示，自己作為一個市民，在中央工作就是要跟地方通力合作，讓家鄉高雄能夠更好，尤其高雄面臨經濟的結構轉型，尤其國際大廠都能來到高雄，包括現在政府在做的人工智慧、5G相關產業鏈的建構，希望高雄能夠成為「世界的高雄」，與國際先進的技術或是大廠接軌，這其實才是最重要。

陳其邁說，「我們也希望市長不僅要有心而且要有力，其實現在勸他也勸不回來，我是覺得比較可惜。現在跟他講「毋湯啦」，他也聽不下這些話，他的心中有他的盤算，我想征服宇宙大概很多高雄人都會感到非常厭氣（台語）」。

談及高雄廣德家「罷韓煎餅」，陳其邁回應，「這是社會很多不同意見的表達，包括這些國中、高中生在照相的時候表達一些意見，希望我的好朋友韓市長能聽得下去。有時候良藥苦口，執著或是一定要爬上權力的最高峰，是不是一個好的選擇，有時候很難說。」