黃捷挺「罷韓煎餅」　業者自爆不敢找店面：我租哪都會害到人

記者李唯甄／高雄報導

高雄鹽埕區「罷韓」煎餅店日前槓上韓粉，業者坦言自己被罵到精神耗弱就醫，房東也不願再將店面租給他、要他搬走；「白眼女神」黃捷見狀出手相挺，13日大方借出服務處給店家擺攤，結果短短10分鐘、號碼牌就被搶光。

▲黃捷前一天現身力挺煎餅店，13日則出借服務處擺攤。（圖／翻攝自諾曼底咖啡泰式創意料理臉書）

煎餅店業者原本下午3點才開賣，但民眾從中午12點開始就不斷湧入，把黃捷服務處擠爆，其中排第一號的，就是之前在陳其邁競選總部外「抱樹痛哭」的陳大姐，她透露這次是特地前來幫業者加油，而自己也簽了「罷韓連署書」，喊話「希望邁邁回來選高雄市長」。

▲當初因陳其邁落選痛哭的大姐，也到場簽罷韓連署書。（合成圖／記者李唯甄攝、ETtoday資料照）

由於排隊人潮從服務處一路往人行道延伸，至少排了100公尺，煎餅店業者在號碼牌發完後，一一向排隊民眾致歉，不少人對他喊加油，更有人當場霸氣表示「我家租給你擺攤」；但業者表示，「我去租任何地方都會害到人」，透露自己仍不斷遭到霸凌。

「昨天在鳳山咖啡廳騎樓擺攤，才一個小時，警察就接到民眾檢舉、前來關切」，業者說，目前對未來真的沒有方向，不知道自己下一站要去哪裡，「很多人說願意讓我去他家擺攤，但我問了他們一句，你們準備好要被霸凌了嗎？」，許多人最後都改口、只說祝福他，讓他很感嘆。

▲黃捷出借服務處讓煎餅店擺攤，現場湧進大批人潮。（圖／記者李唯甄攝）

「民主社會應該要接受兩方聲音，我希望到我這邊停止」，業者說，面對無孔不入的霸凌，自己現在還是得靠安眠藥才能入睡，但自己面對攻擊、並不打算回擊，「我希望他們可以消停，讓高雄回到選前的和諧」，至於到底遭受怎樣的霸凌？業者說，之後會慢慢PO在臉書上讓大家知道。