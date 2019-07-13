韓國瑜若贏初選　黃士修憂國民黨面臨「五殺」無人能解

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選將於15日公布民調結果，「重啟核四」公投領銜人黃士修表示，令人憂心的是，至今沒有任何一個韓粉回應「五殺」。他也直指，抹黑他收了鴻海創辦人郭台銘的錢滅高雄市長韓國瑜，大可不必。他說自己明明表態支持前行政院長張善政，且為韓國瑜辯護也沒少過，「有些人是想把友韓人士都逼去挺郭，故意要害韓總嗎？」

黃士修13日在臉書發文談到，他前幾天僅是分析國民黨面臨的危機，並「客觀點出韓國瑜若贏了初選要注意的問題」，卻遭受韓粉攻擊。但他認為，令人憂心的是，至今沒有任何一個韓粉回應「五殺」，也就是「總統殺、高雄殺、立委殺、國民黨殺、中華民國殺」的方案，一個都沒有。

黃士修指出，很多韓粉在藍營社團、新聞底下、他的個板進行留言攻擊。他說，合理的批評，都虛心接受，但抹黑他收了鴻海創辦人郭台銘的錢滅韓，大可不必。



他認為自己明明表態支持張善政，為韓國瑜辯護也沒少過，「有些人是想把友韓人士都逼去挺郭，故意要害韓總嗎？」他也說，韓粉相信，只要韓國瑜出線，必定拿下總統、保住高雄，也相信韓國瑜決定參選一定經過全面考量，只是軍機不可洩漏。

黃士修提到，現實中沒有這樣的事，真的沒有。「擁有信念就能勝利的話，世上再沒有比這更輕鬆的事了。因為誰都想要獲得勝利呀。」他也希望韓流再次席捲全台，創造奇蹟，但古今中外任何一場戰爭，都不是靠奇蹟獲勝的。



黃士修指出，韓粉的動員力，遠遠超過檯面上任何一位政治人物，「卻別忘了，總統大選是兩千萬選民一人一票」。他直言，除非保證韓家軍其實有一千萬人，民調變化和交叉分析都是假的，那就是他多慮了，「一些用兵遣將的方法姑且不論，單是兵力比敵人多這一點，就足以令軍心懈怠了。因為士兵們都很放心啊！」

「寧為進忠言的烏鴉，不為昧良知的喜鵲。」黃士修指出，他不惜冒著得罪韓粉的風險，也要提醒韓國瑜本人和團隊，「必須要有戰略思考，不能被人拱上轎子」，走一步算一步。

文末，黃士修更談到，有些韓粉質疑他們利用韓總造勢場收集核四連署書，所以現在沒資格批評韓國瑜。但他提出四點，第一、他沒有批評韓總，請重看他的文章。他說他仍一再勸說韓國瑜的支持者，愛韓就不要害韓。第二、簽連署書對他沒有好處，但對於表態支持重啟核四的韓國瑜來說，簽到百萬張連署書，就是給韓國瑜最好的護身符。

黃士修接著說，第三、照此邏輯，郭台銘在國民黨最危急時，無息借出四千五百萬元。「沒有當初的郭董，就沒有現在的韓總」。「所以誰有資格批評郭董呢？這當然是不通的。」