迎接初選勝利？韓國瑜出席715民調公布　郭考慮、朱不出席

▲國民黨黨主席吳敦義（左3）、國民黨內總統初選參選人（左起）張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋。（資料照／翻攝自東森電視直播）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調8日開始14日截止，並於15日上午11點公布結果；在此之前，綠黨公布民調顯示高雄市長韓國瑜大勝郭台銘13個百分點，有望勝出，而韓國瑜也確定會出席15日的民調公布記者會，前新北市長則不會出席，郭台銘仍在考慮中。

本次國民黨內總統初選大爆炸，有前新北市長朱立倫、前鴻海集團董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，共五人一同角逐競爭。民調在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15％、黨外對比85%計算，15日公布結果。

國民黨初選民調執行小組召集人黃德福表示，本次的初選民調作業會秉持公平、公正、公開的原則，一切都透明化，不會有黑箱作業，除邀請五位參選人代表之外，也有選監小組、律師參與，另也透過直播方式，讓所有關心民調的民眾能共同參與，監督、見證整個過程。

▲黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

目前得知，韓國瑜、張亞中、周錫瑋皆會出席15日的民調公布記者會，而朱立倫將派代理人出席，自己另外開記者會對外說明，郭台銘仍在考慮中。

▲郭台銘勤跑行程。（圖／記者張榮恩攝）



民調進入第六天，各候選人把握民調公布前的48小時；郭台銘13日行程從一早九點開始，許前往忠孝東路松仁路口進行遊街，緊接著下午2點南下彰化參拜護聖宮（玻璃媽祖廟）並進行產業座談、3點則參與「彰化台銘之友會」的成立大會。

▲朱立倫現身板橋造勢。（圖／朱立倫競選辦公室）



朱立倫於早上10點出席新北市板橋的「為朱隊長加油」造勢活動，晚上7點前往台北臨江街觀光夜市，13日行程皆位在雙北區域。

韓國瑜在本周六、日皆無公開行程。

▲韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

