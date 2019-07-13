全台串連挺「罷韓煎餅」　民眾認購超過4千份：讓老闆忙到過年

記者李唯甄／高雄報導

高雄「罷韓」煎餅店業者自爆遭霸凌，房東也要求他搬家，風波不斷，曾告過許多韓粉的媒體人王瑞德在臉書發起「全民消滅香蕉煎餅行動」，將在7月28日到高雄自掏腰包買下200份煎餅，之後陸續又有許多人加入響應，目前已經超過4千份，要讓煎餅店「忙到過年」！

▲「罷韓煎餅店」登上新聞後，吸引許多民眾力挺。（圖／東森新聞）

王瑞德在臉書PO文寫到「幫廣德家老闆，我沒有一丁點好處，我還拿出自己私藏的周轉金。我的目的只有一個，幫助廣德家，幫助小市民，幫助有自己理念的人不受别人的迫害，這才是真正的愛與包容」；另外他也不忘放話「任何人如果要鬼扯我幫廣德家老闆的用心是期約罷免，我就直接告刑事誣告！我還會加告民事侵權賠償，比照告韓粉標準一樣廿萬元起跳！」。

▲王瑞德在臉書報喜，稱認購已經超過4千份。（圖／翻攝自王瑞德臉書）

「用新台幣消滅香蕉煎餅行動」PO出不到24小時，已經吸引大批民眾加碼響應，王瑞德在13日下午4點PO文表示，現在已經累計超過4千份，之後「每星期二天」送高雄人吃香蕉煎餅，自己也會請朋友持續為業者找店面。

對於王瑞德幫忙，煎餅店老闆表示，他們之前在節目上才第一次碰面，王瑞德對他說：「他覺得這種（霸凌）事件不可能在台灣發生」，對於店家遭遇相當憤恨不平，王瑞德也對老闆喊話「既然你的手一次只能做100份，那我就讓你安安穩穩做到過年」，並要店家對台灣人民有信心，不要因為霸凌事件受影響。

▲煎餅店13日在黃捷服務處擺攤、也被擠爆。（圖／記者李唯甄攝）

▲王瑞德自掏腰包買200份煎餅挺店家。（圖／翻攝自王瑞德臉書）