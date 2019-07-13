中小企業不必恐慌　郭台銘：富人稅只徵前1000名大戶

▲郭台銘受到不少熱情鄉親包圍。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

國民黨總統初選候選人郭台銘13日下午和彰化縣鹿港地區中小企業進行產業座談，他說，得天下者先得彰化，彰化很重要，所以是初選結束前最後一站，至於課徵富人稅引發不少企業者恐慌一事，他澄清說，只針對前1千名，用意並非查稅，況且蔣經國時代也頒給前1百名獎狀作為鼓勵。

郭台銘下午在前縣長卓伯源、前立委徐中雄、台灣玻璃館董事長林肇錐、彰化縣福興鄉民代表鄧厚根等人陪同下，在鹿港和企業界進行產業座談，熱情民眾擠爆現場，郭說，今天是他全省跑透透拚初選的最後一天，而選擇彰化作為最後一站，是因為得天下者先得彰化，彰化很重要。

▲郭台銘和產業界座談，座無虛席。（圖／記者鄧木卿攝）

郭接著說，曾經有打算來彰濱工業區投資，但後來因為手續問題，沒有談成，不過，他如果能代表國民黨出線，贏得選舉，一定會全力拼經濟，他還藉這種機會澄清他所提的富人稅，很多中小企業都透過管道問他富人稅是怎麼回事，他強調，是針對前1千名繳稅大戶，希望能夠再多繳一點，用意絕非查稅。

▲郭台銘參觀玻璃製品。（圖／記者鄧木卿攝）

他不但要對富人們多課一點稅，還會頒發獎狀表達感謝之意，他舉蔣經國為例，當時蔣對繳稅前1百名，也有頒給獎狀，他強調，不是要擾民，他知道做生意最怕查稅。

▲郭台銘澄清富人稅並非查稅。（圖／記者鄧木卿攝）

郭以自身鴻海為例，過去集團數十年來繳了4千億的稅，繳那麼多該如何賺回來，就是透過擴展外銷，他對中彰投地區的產業發展也有自己的想法，他認為中部的工具機、玻璃產業、建材、機械等都是重點，因此可以串聯成一個中部經濟區，發展未來產業。

▲不少郭粉在玻璃廟前高歌歡迎郭台銘。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘最後以玻璃媽祖廟為例，他說他做事情很透明，就像透明的玻璃媽祖廟一樣，未來他如果有幸當選總統，一定沒有貪官、沒有污吏，所有決策過程，都完完全全在老百姓面前展開，政治絕對清明，希望在座給他機會。