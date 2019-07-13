藍擬刪總統兼黨主席條款　吳敦義：每個月借錢「有什麼好享受？」

▲吳敦義在臉書發表對黨內研議可能將總統兼任黨主席的規矩拿掉的看法。（圖／翻攝自吳敦義臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨日前召開第2次黨章研修小組會議，會中對於刪除總統兼任黨主席條款有高度共識，最快在17日中常會通過，交28日全代會議決，被外界視為國民黨主席吳敦義的黨魁保衛戰。對此，吳敦義13日表示，做國民黨的主席，「每個月都還要借錢，有什麼好享受的？」這是一個責任，而非權力。他認為，承擔責任是光榮，卸下重擔則是輕鬆。

吳敦義13日在臉書PO文，最近有媒體報導說黨內研議修黨章，把總統兼任黨主席的規矩拿掉。他說，其實做國民黨的主席，「每個月都還要借錢，有什麼好享受的？」當國民黨的黨主席，「是一個責任，而不是權力或享受」。

吳敦義直言，這個議題是見仁見智的議題，也並不是個重要的議題，他沒有主觀的意見，「承擔責任是我的光榮，卸下重擔則是讓我輕鬆」。

吳敦義指出，「真正重要的議題，是國民黨的重返執政」，民進黨與總統蔡英文執政三年多以來，人民可說怨聲載道，也展現在去年的選舉結果當中。他提到，民心對國民黨有極大的期待與鼓勵，國民黨現在最重要也最急迫的，應該是繼續贏得更多人民的信任與支持。

吳敦義也說，「我們已經建立了一個公平、公正、公開的制度」，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正。他提及當前唯一的目標只有讓國民黨重返執政，中華民國才能再度開拓光明坦途，更希望大家能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。