考慮脫黨參選？郭台銘：下禮拜一再說好不好

▲郭台銘掃街拜票。（圖／記者莊喬迪攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選民調已進入倒數48小時，各參選人在13日進行最後衝刺，初選參選人郭台銘13日上午於台北市信義區，展開「跟著郭懂遊街去」掃街活動，時間不到早上9點現場便聚集許多支持者，手舉國旗與看板大喊「郭台銘加油」。郭台銘表示，現在是一個接電話的比賽，希望能夠在民調進行的最後兩天把民調贏回來，至於是否會考慮脫黨參選，他則回「下禮拜一再說好不好」。

郭台銘一早上午9點半，便於台北市信義區忠孝東路與松仁路口開始拜票行程，他表示今天來到街頭與民眾打招呼，與民眾接觸一下，也請民眾想辦法晚上一定要回家接電話。他說，現在是接電話的比賽，雖然大家都很忙，不過最後這兩天了，一定要衝刺到最後一刻。

▲郭台銘掃街拜票。（圖／記者莊喬迪攝）

不過外界好奇若初選不幸落敗，是否會脫黨參選？對此，郭台銘僅回「下禮拜一再說好不好」，而15日民調公布是否會親赴國民黨中央？他也僅回「謝謝」。

郭台銘呼籲，民調進行到最後的兩天，希望大家辛苦一點，能夠在家固守電話，這兩天做最後衝刺，能夠把民調贏回來。

隨後，郭台銘站上戰車遊街大約50分鐘，最終站抵達台北市議長陳錦祥位於延吉街的服務處，與陳錦祥閒話家常後轉往服務處對面的台北火聖廟參拜，許多民眾也上前合照，郭台銘結束參拜行程後便坐上車離去，準備趕往下午的彰化行程。

郭台銘預計下午2點赴彰化參拜護聖宮（玻璃媽祖廟）並進行產業座談、3點則參與「彰化台銘之友會」的成立大會，晚間6點則將與彰化青溪總會餐敘。

▼郭台銘掃街拜票。（圖／記者莊喬迪攝）

