國民黨有不同的聲音　郭台銘訪鹿港「卓伯源代拉票、徐中雄批黨中央」

▲郭台銘拜訪鹿港產業界。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／彰化報導

國民黨總統初選候選人郭台銘13日下午到彰化縣鹿港鎮參拜玻璃媽祖廟，國民黨籍前縣長卓伯源、前立委徐中雄都全程陪同，卓呼籲大家支持可以為台灣拚經濟的候選人，徐則是不滿黨中央的民調因人設事，最令人好奇的是民進黨籍彰化縣福興鄉民代表鄧厚根也在場，不過鄧解釋，是盡地主之誼，他還是支持小英。

▲卓伯源呼籲大家支持懂經濟的人。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘參拜完玻璃媽祖廟後和產業界舉行座談，卓伯源表示，10年前的中秋節，他曾去淡水拜訪郭董，希望郭能來彰化投資，郭非常有誠意，不久也來考察，但後來因為其他因素而沒成功，不過，他還是非常希望郭董能夠幫忙彰化年輕人找到工作的機會，把彰化經濟、台灣經濟帶起來。

▲徐中雄認為黨中央的民調不公。（圖／記者鄧木卿攝）

卓批評很多地方政府通過的事情，到了中央政府遲遲都沒有過關，台灣整個經濟制度發生很大的問題，所以他希望能夠讓懂得經濟，而且實際為台灣產業拚經濟成功的人，來帶領台灣未來，大家的前途就掌握在大家手中。

▲鄧厚根澄清盡地主之誼，絕非支持郭台銘。（圖／記者鄧木卿攝）

徐中雄則批評，黨中央的初選規則，為特定人選一改再改，電話民調竟然可以不納入手機，形同忽視了年輕人心聲，總統初選的不公，最後造成反撲，一定會影響到立委，他還露骨點出，周錫瑋就是當韓國瑜的側翼，他說，國民黨如果要補救，來不來得及，他不知道，但是現在沒有做，絕對來不及。

鄧厚根則解釋，福興在鹿港隔壁，是同一個生活圈，他受好友台玻董事長林肇錐之邀而來，純粹盡地主之誼，他是彰化縣黨部福興分部主任，怎可能支持國民黨，他全力支持小英。