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川普嗆社群媒體偷偷讓他掉粉　「200名同溫層」聚集白宮力挺

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▲▼美國總統川普於白宮舉行「社群媒體峰會」。（圖／路透）

▲川普邀請熟悉面孔出席社群媒體峰會，成了一場同溫層大會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普11日於白宮舉行「社群媒體峰會」，吸引200名支持者參加，許多面孔是曾在網路發表不實消息的極右派人士。過程中，他指控3大科技產業谷歌、推特與臉書試圖削弱保守派的聲音，對此，他已下令政府研究相關修法，藉此保障言論自由。

川普事前透過推特表示，這場峰會將呈現出特定企業的不誠實、偏見與壓制行為；這符合一些保守派的說法，他們聲稱被臉書、推特針對，試圖削減他們的政治觀點。川普在會議期間更點名推特干預他的頁面，儘管他沒有拿出任何證據。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）在電郵中說明，今年初，白宮發起一種管道，讓不同政治觀點的美國人民分享自己如何受到網路偏見影響，「自從收到數千封回覆後，總統希望直接與這些數位領導人接觸，討論社群媒體的力量。」

《衛報》指出，川普藉由會議讚許極右派人士，儘管他承認有些人抱持極端思想。白宮此次邀請多名社群媒體專家以及共和黨籍立法者，討論網路帶來的機會與挑戰，然而，臉書、推特以及谷歌的代表都未出席，露面的反而是右派團體Project Veritas創辦人奧克費（James O’Keefe）、川普鐵粉米契爾（Bill Mitchell）等人。

▲▼右派團體Project Veritas創辦人歐基夫（James O’Keefe）在白宮「社群媒體峰會」朝總統川普揮手。（圖／路透）

▲奧克費朝川普揮手。（圖／路透）

會議期間，川普屢次誇耀自己在推特的廣大支持者以及出席的保守分子，不必透過「假新聞過濾器」，而是能直接與公眾溝通。此外，他還暗示社群媒體動手腳，他的粉絲數不再大量增加。

一些出席會議的人士來到白宮玫瑰園，前白宮職員高卡（Sebastian Gorka）被拍到辱罵記者卡倫姆（Brian Karem）。許多人支持高卡的行為，還有人揚言動用暴力，場面一度混亂。

這場社群媒體峰會是川普政府最新舉措，白宮5月推出一項工具，使用者如果自覺受到臉書、推特「審查發言」便可以提出報告。

川普多次聲稱，主要的社群媒體平台都歧視保守派；回到5月，多名極右派帳號遭臉書移除，儘管他們的貼文違反政策是事實，川普還是表示他正密切注意此事。

川普6月表示，應該要讓保守派重回社群媒體平台，「記住，這稱為言論自由。」共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）下周將舉行聽證會，進一步討論谷歌是否審查保守派人士的聲音。

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關鍵字：社群媒體,臉書,推特,谷歌,川普,右派,保守派,北美要聞

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