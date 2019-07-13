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402比12！眾院通過壓倒性法案　確保911受難者賠償金永遠用不完

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▲▼眾院通過911賠償法案。（圖／達志影像／美聯社） 

▲眾院以壓倒性票數通過法案。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國眾議院12日以402票同意、12票反對，壓倒性通過一項法案，確保911事件的受害者賠償金永遠不會耗盡。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也同意該法案會在8月休會前進行投票。911事件發生至今已18年，約有超過4萬人向政府申請賠償金，然而這筆賠償金卻常常因為經費不足，需要國會重新撥款，若這項法案通過後，就能確保賠償金的經費再也不會短缺。

美國政府在2011年設立《911受害人賠償基金法》（The Zadroga Act），賠償範圍包含世貿中心、五角大廈與賓州姍克斯維爾鎮（Shanksville）恐怖攻擊事件所引發的疾病，目前已發放超過50億元，還有約2萬件申請正在等待審查。不過自這筆賠償金設立以來，卻常常發生經費短缺的狀況，需要國會重新撥款。

知名主持人史都華（Jon Stewart）上月陪同911受害者前往眾議院聽證會時，才因到場議員人數過少，在法院上大發雷霆表示，這是美國議會的一大污點，也是最尷尬的時刻，「你們的漠不關心，讓這些男人、女人失去最有價值的物品，時間，這是他們消耗殆盡的一件事。」

這項法案將《911受害人賠償基金法》延長至2092年，美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）指出，過去幾年因為經費大幅縮減，因而削減了70%的賠償金額，若是未來法案通過，將在未來10年提供102億美元的賠償經費，過去賠償金被刪減的受害者也能收到補償。

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關鍵字：911,賠償金,眾議院,北美要聞

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