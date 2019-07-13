男大生墾丁踏浪溺水！家人岸邊哭喊「你回來」…黑白背影照惹鼻酸

▲男大生被大浪捲走，家屬焦急在岸邊等待。（圖／翻攝臉書，下同）

地方中心／綜合報導

就讀國立中正大學的林姓男大生10日和朋友到墾丁小灣海域戲水被海浪捲走失蹤，警消發動海陸搜救後，隔了2天在船帆石附近發現男大生遺體，家屬到場後悲痛萬分；而當時救難人員看見家屬在岸邊焦急等候、無助望著茫茫大海的身影，他PO出照片感嘆「千萬不要逞一時之快，這種結果往往換來的可能就是遺憾」。

回顧事發當時，19歲男大生暑假過後將升大二，和另外9名位高中同學從高雄騎車南下墾丁遊玩，一行人到達小灣後，還走近礁岩區踏浪戲水，但是當天海上風浪超過1.5公尺，遊憩沙灘已插了紅旗，禁止遊客戲水。海邊巡邏員吹哨警告請他們遠離岸邊，不久，同學就發現男大生不見，擔心他被海浪捲走大聲呼救，而救難人員趕至已不見男大生下落。

▲男大生遺體在墾丁船帆石海域附近被發現 。（圖／記者陳崑福翻攝）

救難人員在臉書PO出家屬在岸邊等候的黑白背影照，讓人看的都相當鼻酸，從照片中可以看見，家屬手放胸前望著大海，非常心急。救難人員PO文沉痛的說「但願家屬以及同行同學能夠...逝者已矣，生者當如斯」。

▲男大生的家屬無助站在岸邊。

救難人員還說到，「無論在什麼環境，如果當下自己無法評估是否安全，那寧可選擇不要。千萬不要逞一時之快 或是別人可以為什麼我不能的心態 這種結果往往換來的可能就是遺憾。」他也提醒所有人，「環境單位已插紅旗，表示任何活動都禁止，是個警示！是個警示！是個警示。」

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