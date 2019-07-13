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她幸福出嫁！婚禮上見「祖父獨坐祖母照片前」背影...秒淚崩

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▲祖父與椅子上的照片一起吃飯。（圖／翻攝自推特／@sahrahMichelle）

▲祖父與椅子上的照片一起吃飯。（圖／翻攝自推特／@sahrahMichelle，同下）

國際中心／綜合報導

最愛的人過世是一件令人難過又遺憾的事。美國西維吉尼亞州（State of West Virginia）女子莎拉（Sahrah Elswick），在她婚禮上特別放了一張椅子，上面貼滿了自己和丈夫生命中最重要的人的照片，其中包括莎拉已過世的祖母芭芭拉（Barbara）。就在她和前來的賓客吃飯時，突然看到祖父獨自一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯，那個的孤獨的背影讓她不禁落下淚來。

據CNN報導，新娘莎拉的祖母芭芭拉在2017年5月因病去世，這讓莎拉的心中留下許多遺憾，因此她希望她人生中每個重要場合都有心愛的祖母在。本（7）月6日時莎拉和她的丈夫舉行了一場溫馨的婚禮，她特別擺設了一張椅子，上面貼滿自己和丈夫已過世家人的照片，包括她的祖母芭芭拉，並在一旁寫著「我們知道如果天堂沒有那麼遙遠，你們今天應該都會在這裡。」

▲祖父與椅子上的照片一起吃飯。（圖／翻攝自推特／@sahrahMichelle）

▲過世親人的照片。

婚禮後正當莎拉和前來祝賀的賓客一起吃飯、聊天時，無意間她看到祖父比利（Billy Gray）一個人坐在椅子前默默吃飯，這個畫面瞬間讓她淚流滿面，她表示「我的心都碎了，他們之間的愛是如此純潔且長久。」

莎拉將祖父的背影拍了下來，並分享到推特上。看到的網友看到照片後也都紅了眼眶，紛紛紛表示「好深情的老爺爺」、「爺爺是這世上最棒的男人」、「希望你能擁有一段幸福美滿的婚姻，就像你的祖父母一樣」。這則貼文也已經被轉發近2萬次。

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關鍵字：莎拉,Sahrah Elswick,美國,北美要聞

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