她幸福出嫁！婚禮上見「祖父獨坐祖母照片前」背影...秒淚崩

▲祖父與椅子上的照片一起吃飯。(圖/翻攝自推特/@sahrahMichelle,同下)

國際中心/綜合報導

最愛的人過世是一件令人難過又遺憾的事。美國西維吉尼亞州(State of West Virginia)女子莎拉(Sahrah Elswick),在她婚禮上特別放了一張椅子,上面貼滿了自己和丈夫生命中最重要的人的照片,其中包括莎拉已過世的祖母芭芭拉(Barbara)。就在她和前來的賓客吃飯時,突然看到祖父獨自一人坐在那張椅子前面,和祖母的照片一起吃飯,那個的孤獨的背影讓她不禁落下淚來。

據CNN報導,新娘莎拉的祖母芭芭拉在2017年5月因病去世,這讓莎拉的心中留下許多遺憾,因此她希望她人生中每個重要場合都有心愛的祖母在。本(7)月6日時莎拉和她的丈夫舉行了一場溫馨的婚禮,她特別擺設了一張椅子,上面貼滿自己和丈夫已過世家人的照片,包括她的祖母芭芭拉,並在一旁寫著「我們知道如果天堂沒有那麼遙遠,你們今天應該都會在這裡。」

▲過世親人的照片。

婚禮後正當莎拉和前來祝賀的賓客一起吃飯、聊天時,無意間她看到祖父比利(Billy Gray)一個人坐在椅子前默默吃飯,這個畫面瞬間讓她淚流滿面,她表示「我的心都碎了,他們之間的愛是如此純潔且長久。」

莎拉將祖父的背影拍了下來,並分享到推特上。看到的網友看到照片後也都紅了眼眶,紛紛紛表示「好深情的老爺爺」、「爺爺是這世上最棒的男人」、「希望你能擁有一段幸福美滿的婚姻,就像你的祖父母一樣」。這則貼文也已經被轉發近2萬次。

Pawpaw sat and ate with mawmaw today at my wedding pic.twitter.com/GEXWMCfgXB