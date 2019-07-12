爽喝酸辣湯！他一撈「店家特大紅蔥頭」浮出　網看呆：人家點水牠點湯

▲這……這紅蔥頭怎麼這麼大個啦？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

紅蔥頭又名火蔥，可以在台式經典調味料油蔥醬、油蔥酥看到它的身影，許多人也會用紅蔥頭炒菜、拌麵等等。一名男網友日前拍下一張照片，只見他似乎在喝酸辣湯，喝一喝卻從湯裡撈出東西，讓原PO驚呼，「這家店的紅蔥頭也太大了吧！」看到照片後，其他人都看傻，「下重本了」、「人家點水、牠點湯。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，只見他買了一袋酸辣湯，倒了一碗在保麗龍碗中享用，沒想到喝一喝，撈起一個「超大紅蔥頭」；但仔細看看這個紅蔥頭，居然有一雙黑色紋路的透明翅膀，原來那根本不是什麼紅蔥頭，而是一隻紅色身體的蜻蜓。

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▲原來是紅蜻蜓，不是紅蔥頭啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人紛紛驚呼，「是紅蜻蜓」，並開始改編小虎隊的成名曲《紅蜻蜓》，「游呀！游呀！看那紅色蜻蜓游在酸辣湯中，遊戲在湯中不斷追逐牠的夢」、「蛋花是永恆的家，蘿蔔就是牠的王國，燉煮是生活」，讓網友傻眼「小虎隊表示：……」。

還有人被戳中笑點，忍不住笑說，「老闆說：我找了好久，原來在這裡」、「蛋白質」、「你沒看到一片一片的嗎？那是油蔥啦」、「是紅蔥頭還是紅蜻蜓」、「隱藏菜單，這道菜叫：蜻蜓點水」、「這樣你就知道為什麼這幾年蜻蜓越來越少見了吧」、「別人是蜻蜓點水⋯它點的是湯。」

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