替友尋仇...他持槍恐嚇！庭上一臉後悔求原諒　背後卻押被害人家屬上床強X

地方中心／新竹報導

鄭姓女子與2名女子發生爭執，並相約談判，而其方姓男友人也一同前往。談判過程中，雙方大打出手，鄭女持槍朝地面射擊示威，方男也拿著衝鋒槍作勢開槍，嚇得2名被害女子趕緊求饒。事後方男在檢警偵訊時表現得很後悔的模樣，但卻背地跑去性侵被害女子家屬，法院認為他惡性重大，依槍砲及傷害罪判他6年6個月徒刑，而性侵部份則移由檢方繼續偵辦。

▲方男幫鄭女尋仇，竟持衝鋒槍作勢開槍，事後開庭還一臉悔意，背後卻向被害人家屬勒索甚至強押上床性侵。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

判決書指出，2018年7月19日在新竹笑傲江湖KTV與2名女子發生爭執，並相約同月20日凌晨0時30分許談判。鄭女赴約前先是向方男借用一把改造槍支，隨後再與另一名女友人前往談判地點。

在談判過程中，雙方一言不合，大打出手，鄭女及同夥將對方2名女子打得遍體鱗傷，隨後還拿著借來的改造槍枝朝著地面開槍示威，而這時，方男也趕到現場為鄭女助勢，甚至還拿出衝鋒槍作勢開槍，嚇得對方2名女子趕緊求饒。

事後方男在檢方偵訊時，不僅坦承犯行，還裝作一副很後悔的樣子，甚至還向檢方承諾不會再找被害人尋仇。但沒想到離開法庭的方男，竟立刻翻臉不認人，跑去恐嚇2名被害人及其家屬，甚至還向她們勒索入獄後的生活費共12萬元，除此之外，他更涉嫌性侵害被害人家人。

法官審理後認為，方男犯行惡性重大，犯後態度也極為惡劣，因此依違反槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪判方男6年6個月徒刑，得併科罰金33萬元，而性侵部分則另移請檢方繼續偵辦。全案可上訴。

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