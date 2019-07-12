韓國瑜「Yes I do！」選總統　李佳芬淚崩：好想回到他當市長前的樣子

▲李佳芬節目上談及遭到抹黑淚崩，女兒韓冰心疼「媽媽，你好辛苦喔」。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜、市長夫人李佳芬自九合一大選後就一直是各界專注的重點，也不免遭到大批人的抹黑，對此，李佳芬11日晚間淚崩表示，自己不是鋼鐵人，比起現在的生活，「更想回到他當市長前的樣子」。

李佳芬10日晚間接受TVBS節目《國民大會》專訪，她透露韓國瑜在說出「Yes I do！」的發言時，事前並未與她討論過，讓她心裡有些不舒服，「我就看到報紙上他講這樣子，後面接一句說，男人這樣決定，太太就要跟著走，我心裡想，我可不可以走岔路啊！」

李佳芬也提及，她時常向丈夫訴苦，自己不是鋼鐵人。對於現在所收到的壓力，她坦言「很難承受」，如果能夠重新選擇，寧願回到原點，連「高雄市長」也別選了，「如果知道一路要這樣子下來，我寧願回到一個單純的生活，我本來就是想要退休的人。」

▲李佳芬承受極大壓力，面對眾人提問「有沒有想勸退韓的念頭」，她表示，「他壓力也很大，不能再給他壓力。」（圖／ETtoday攝影中心攝）

不過，她也認為，韓國瑜有說不出的壓力，因為他面對著眾人的愛戴，「我真的面對這樣的情況，其實是有點無言。」而當主持人問道，「有沒有想勸退韓國瑜的念頭」，李佳芬回應，「他已經承受了很大的壓力了，自己不能再給他壓力」。

此外，李佳芬提到，韓冰回國以後，對自己講的第一句話就是「媽媽，你好辛苦喔」，「她說，我才回來一個禮拜，我就受不了了，你這麼久，這個日子怎麼過下去？」至於「透過何種管道舒壓」，李佳芬說，她會每天賦予自己「正能量」，想想安置機構裡面的人，安慰自己「應該會比他們好吧」。

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