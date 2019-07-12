「我會改！」新竹惡男痛毆2女一臉悔意　開完庭竟設局性侵家屬

▲新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

記者柯沛辰／新竹報導

新竹方姓男子去年7月替鄭姓女友人出氣，不僅助陣打傷2名女子，還連開2槍示威，嚇得對方跪地求饒。檢警偵辦時，方男一臉歉疚，強調以後一定會洗心革面、重新做人，不料開完庭立刻恐嚇2名被害女子，強索律師費，還將對方家屬騙到摩鐵性侵。新竹地院審理時，認為方男惡性重大，依槍砲法及傷害罪判刑6年6個月，性侵部分則另交檢方偵辦。

判決書指出，鄭女去年7月19日凌晨到新竹市笑傲江湖KTV歡唱，但期間與詹姓女子發生爭執，雙方相約隔天在超商談判。鄭女為了使對方就範，先是向方男借了一把半自動改造手槍當殺手鐧，隨後帶蕭姓友人赴約，詹女則帶著廖姓女友人到場助陣。

起初雙方談判僅各帶一名女性友人陪同，但過程中一言不合，鄭女陣營竟持安全帽痛毆詹女2人。詹女一行也不好惹，試圖出手反擊，豈料鄭女立刻掏出手槍，朝地面連開2槍，嚇得詹、廖2人跪地求饒。這時方男及姜姓男友人恰巧趕來助陣，眼見鄭女已經擺平，仍出手將詹、廖2女打得遍體鱗傷。

▲鄭女在KTV與詹女發生爭執，找方男借槍助陣。（示意圖／資料照）

檢警偵辦時，方男坦承犯行，還承諾會痛改前非，絕不再找被害人的麻煩。不料偵查庭才剛開完，方男立刻跑去恐嚇詹、廖2女，不僅強索律師費、安家費12萬元，還誘騙2女家屬到摩鐵性侵。

新竹地院認為，方男惡性重大，犯後態度惡劣，毫無悔意，因此近日依槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪判處6年6個月，併科罰金33萬元。性侵一案，另移檢方續行偵辦。

鄭女部分，新竹地院今年5月同樣依槍砲及傷害等罪判刑2年，併科罰金20萬元，同時緩刑5年，期間付保護管束，須提供240小時的義務勞務。至於助陣的姜男、蕭女被訴傷害罪則均公訴不受理。