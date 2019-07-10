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遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

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▲▼遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清，18日凌晨2時許，被送進台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲李克毅（灰衣）捲投資糾紛，對方討錢他卻反告恐嚇，檢方不起訴。（資料照／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

遠雄佣金案中的白手套李克毅被爆出捲入1.3億的投資糾紛，一名李姓男子受到李克毅遊說投資中國大陸不動產，但沒想到投入的資金卻一去不復返，李男便開始撂人找李克毅討錢。雙方相約談判，但一言不和發生口角，李克毅事後對李男等人提告恐嚇，但台北地檢署認為李男等人並未構成恐嚇，因此以不起訴處分李男等人。

檢方調查，李克毅年前在日恆法律事務所工作時，向李男宣稱，中國大陸有一個土地開發案商機，隨後就遊說李男投資，沒想到李男一出手就是3千萬人民幣（約1.3億台幣）給李克毅。

然而，開發案自此之後卻再也沒有下文，李克毅也不願還錢，李男便找來胡姓友人一同到李克毅工作的事務所討錢，事後又相約君悅酒店談判。談判當天，李克毅也找來吳姓友人到場協調，但協調過程中，吳男卻藉機向李克毅索討活動費200萬，雙方最後談判破局，不歡而散。

李克毅不滿接連遭到友人討錢，事後不但控告李男等人恐嚇，也另外對吳男提告。李克毅出庭時，宣稱李男所出資的3千億人民幣是開發案的第一期款項，且整體開發案共需要1億人民幣，但李男自此之後就不願意提供資金，開發案也因此停擺，也等於先前的投資全付諸流水。

檢方事後勘驗李男討錢當天的監視器畫面，發現李男並未動手，也未使用暴力，且也並未出言恐嚇，此外，吳男索取200萬元活動費也並非是向李克毅威脅取得，因此認定罪嫌不足，以不起訴處分李男等人。

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關鍵字：遠雄,白手套,李克毅

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