屁孩佯賣權利車！利刃滑過買主臉嗆「你要車，我們要錢 」　強奪他BMW遭逮

▲17歲屁孩佯裝賣權利車，卻持刀洗劫買家財物，還開走對方BMW。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／台中報導

17歲黃姓少年在臉書上匿名刊登販賣「LEXUS休旅車」的權利車訊息，余姓男子見狀允諾以8萬5000元買車，並支付3萬元訂金。未料，黃男聯合阮姓少年與王姓男子及張姓女子，已交車為由將余男約出，並持刀洗劫他財物，還搶走他的BMW。案經余男提告後，台中地檢署依強盜等罪起訴王男、張女，黃男及阮男則移送少年法庭。

起訴書指出，黃男2019年4月13日在臉書上先設立暱稱「神祕人」的帳號，再刊登販售「LEXUS休旅車」權利車的不實訊息。余男看了貼文後，允諾以8萬5000元購入，隨後2度匯款共3萬5000元給黃男當作訂金。

拿到錢的黃男及其他同夥食髓知味，便謀議騙余男取車，以趁機強盜財物。2019年4月29日晚間，黃男等人與余男相約高鐵烏日站取車，雙方見面後，黃男拿出事先購買的西瓜刀、水果刀、塑膠束帶、童軍繩、口罩等物，強押余男上車，甚至用刀拍打余男臉部恐嚇「配合一點，你要車，我們要錢 」，隨後洗劫他身上的身分證件、手機、BMW汽車啟動鑰匙、提款卡及現金11萬元。

眾人洗劫余男身上財物後，又將他押回住家強行開走他的BMW，並且取路旁其他BMW車的車牌兩面，懸掛在強盜得來的車輛使用。案經余男報警提告，警方也循線逮人，而台中地檢署也依強盜等罪起訴王男、張女，黃男及阮男則移送少年法庭。

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