尿布全是血！8月大女嬰遭性侵「摔到頭骨受傷」　19歲小媽媽崩潰

▲ 8月大女嬰竟遭人性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南非第二大城開普敦6月底發生一起驚悚的案件，一名19歲小媽媽為工作將出生僅8個月的女兒託付給母親，沒想到女兒在她出門期間遭人性侵，尿布上滿滿都是血。這名母親日前在案發後首度出面表示，她看見女兒生殖器的傷勢時悲痛得差點休克。

這起事件發生在上月29日，女嬰目前已在家屬同意之下接受社服機構安置，以避免承受太多外界的眼光。她的小媽媽11日向《每日之聲》（Daily Voice）透露，除生殖器以外，女兒的頭骨也在這場襲擊中受損；警方目前正透過案發現場發現的毛巾採集嫌犯的DNA樣本。

案發當天，女嬰母親整天都在工作，下午2時將女兒交給自己的母親（女嬰祖母）照顧後出門。當時屋內除祖母之外還有一名女子，經常幫忙照顧女嬰。該名女子看顧女嬰一陣子以後，便一把將她摔到床上、對她祖母說道，「孩子自己摔倒受傷了，而且有尿尿，需要換尿布。」

女嬰的祖母馬上開始為她換尿布，沒想到一打開便發現上頭沾滿血跡。這名母親表示，「當我媽打開尿布時，我的孩子開始哭，尿布從前面到後面都是血。」祖母隨即質問負責看顧女嬰的女子，但女子僅回答，「她摔下來了。」她宣稱自己完全不知情，隨後便離開。

女嬰的祖母叫來其他家人查看女嬰的狀況，才發現孫女是遭到他人襲擊，趕緊送醫。他們後來在屋內發現2條疑似是用來擦手的毛巾，與尿布同樣血跡斑斑，將其交給警方。女嬰母親指出，女兒的生殖器腫脹、都是乾掉的血塊，頭骨也疑似因摔倒出現裂縫。

這起事件在社群媒體上瘋傳並引起公憤，為避免女嬰受到太多異樣的眼光，家屬才將她將給社福機構。當地區議員麥肯錫（Angus Mckenzie）在臉書上對此表示，「我們應該團結起來對抗邪惡。」另一方面，警方目前正進行調查，但並未逮捕任何嫌犯，也未透露任何案情。