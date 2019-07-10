LAMIGO球隊未談妥　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡英文

地方中心／基隆報導

Lamigo桃猿隊要轉賣的新聞震撼職棒，而原先居中牽線介紹買家的郭台銘10日上午卻丟出震撼彈表示，其實他已出了高價要收購，「本來我上禮拜去要簽約的，後來有不明的政治人士在干涉這個交易。」而面對記者追問干涉交易的人是否為桃園市長鄭文燦，郭台銘沒有正面回應，連說了2次「我沒有講名字」。

郭台銘表示，自己從小就是棒球迷，在雲林及南投也都建造了棒球場，就連好友孫正義也是日本職棒軟銀鷹的老闆，「我都想好了將來台灣跟日本職棒的合作」。

▲郭台銘出高價收購Lamigo卻遭政治干涉，他怒批蔡英文「陰險」。（圖／記者陳以昇攝）

郭台銘再表示，自己幾乎是出了最高價想要協助Lamigo的存在，但最後卻遭到政治力量的干涉，「因為他們發覺到我是最難打的一個對手，所有我的所做所為，他們都會干涉，就連我到嘉義看遇難警察，蔡英文也馬上去，現在還包括職棒都來干涉，為什麼政治要幫職棒？」

郭台銘痛批蔡英文，「職棒那麼好的東西，我們願意把職棒帶到另一個好的境界，她也要來干涉，這個東西讓小老闆們真的是驚慌」。他暗指蔡英文「英是陰險的陰」，若她再繼續干涉棒球，一定會讓棒球迷很失望，而現在只有一個重點，選民要把握住這次機會，眼睛要擦亮，「讓小英下架」。

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