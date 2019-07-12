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熱戀時允幫還債！師生戀分手　她翻臉討錢遭拒...臉書傳訊批「狼師」下場慘

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▲桃園市龔姓女子不滿前男友置之母女於不理，連續以簡訊或LINE傳遞恐嚇訊息，要求支付1500萬元生活費擺平姦情，否則不惜縱火悲劇收場，男友因畏懼提告。（圖／視覺中國CFP）

▲卓姓女子不滿遭到張姓老師欺騙感情，還不願協助清償債務，竟傳訊批「狼師」還恐嚇，下場曝。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／台中報導

25歲卓姓女子北上到台北補習，因而結識張姓老師，很快的發展成為情侶。交往不久後，卓女向張男表示自己背了28萬元學貸無力償還，而對方允諾協助。事後卓女卻發現男友已婚，氣得提出分手，且提出清償學貸但遭拒絕，她竟透過臉書傳訊「你這狼師」、「亂搞男女關係」等給張男。案經張男提告後，法院依恐嚇危安罪判卓女拘役55日，緩刑2年。

判決書指出，卓女2018年3月從台中北上到台北某英文補習班補習，便與張男交往成為男女朋友。同年8月，卓女向張男撒嬌，表示自己還有28萬元的學貸未清償，而熱戀中的卓男，一聽到女友身揹債務，便豪爽的一口答應要協助償還債務。

然而，卓女事後發現張男已婚身分，氣得提出分手，但張男必須幫她還學貸，不過張男認為，2人既然已經分手，就沒有幫忙清償學貸的義務，因此不理會卓女要求。

卓女不滿遭張男欺騙感情，也不願意幫忙還債，竟透過臉書通訊軟體以暱稱「Misa Zhuo」的帳號傳恐嚇訊息給張男，內容提及「我好擔心補習班知道你這狼師和女學生在一起，甚至欺騙還沒離婚事實，他們會不會處置你啊，我很替你擔心」、「補習班老闆知道，亂搞男女關係，你可能會黑掉吧，我真的很替你擔心」等語。

張男事後不滿提告，而卓女到庭後也坦承不諱，法官審酌她犯後態度良好，且有悔意，為了讓她能夠有所警惕，謹慎行事，在考量張男的意見後，依恐嚇罪將她判處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，且在緩刑期間須付保護管束，並不得對張男再有檢舉及恐嚇行為。

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關鍵字：狼師,師生戀,學貸

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