截肢男打悲情牌：都用同情眼神看我...狂邀女大生　轉身摩鐵醒酒「奪初夜」

▲截肢男利用女子同情心狂邀約對方出門，夜店狂歡後趁機性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

台中一名女大生雯雯（化名）在網路上認識一名因嚴重車禍小腿截肢的李姓男子，在對方不斷邀約之下，她與李男一行人前往夜店狂歡，沒想到李男竟趁著她酒醉時，請朋友扛著雯雯上摩鐵，還奪走了她的第一次。雯雯酒醒之後，見到浴巾上的血跡被嚇壞了，決定報警處理。台中地方法院審理後，依趁機性交罪判李男6年8月有期徒刑。

根據判決書，李男2015年11、12月間透過臉書結識雯雯，後來陸陸續續使用line聊天。2016年4月下旬雯雯心想先前已多次拒絕李男邀約，不好再推拒，且李男都截肢了乾脆以關心的角度赴約。沒想到飯後李男用各種藉口及理由，甚至大打悲情牌，表示「大家都用同情眼神看我，妳願不願意跟我當朋友」，再邀她前去夜店。

當晚雯雯與李男一行人到台中知名夜店喝酒聊天，期間她因玩遊戲、划酒拳輸了，喝下多杯酒精飲品，很快她就因為不勝酒力意識模糊。李男見狀向另一名友人提議，一起前往附近的摩鐵休息、醒酒，3人搭計程車抵達目的地後，由於李男左小腿截肢，無法自己揹雯雯，於是請友人代為揹入房間。而李男友人則在把雯雯放置床上後，便轉身自己躺在沙發上睡覺。

▲雯雯玩遊戲、划酒拳後酒醉不醒。（示意圖／PAKUTASO）

此時，李男見到爛醉如泥的雯雯起了邪念，竟趁著她意識不清無力抗拒的時候，把雯雯的內褲脫下性侵，見到她下體流血還不罷休，轉為將生殖器官放入雯雯口中。

數十分鐘後，雯雯稍微清醒，轉頭發現浴巾上沾有血跡嚇壞了，趕緊打電話給綽號「TYLER」的友人，請對方接她離開，事後她慢慢回憶整起事件才驚覺自己被性侵了，決定報警處理。

李男在偵訊時矢口否認犯行，強調雯雯意識清醒，2人是你情我願的。但法院檢視相關事證發現，事發時雯雯已經喝得爛醉，事後還出現創傷症候群，自殺傾向提高，就連赴韓國交換後，還刻意滯留當地不願意回台灣，因此不採信他的說詞，依趁機性交罪判李男6年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

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